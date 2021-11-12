Іспанія змінює умови в'їзду для українців

Подорожувати країнами ЄС наразі можна лише вакцинованим від коронавірусу

Тепер лише повністю вакциновані українці зможуть подорожувати до Іспанії

Список країн, які не закриватимуть кордони для українців, незважаючи на рекомендацію Євросоюзу, поповнився Іспанією. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Іспанія залишиться відкритою для подорожей українців, які повністю вакцинувалися. Рішення набуде чинності 15.11», – написав він.

Іспанія залишиться відкритою для подорожей українців, які повністю вакцинувалися. Рішення набуде чинності 15.11. До того все залишається, як є.#ВакцинуйсяТаМандруй



МЗС продовжує працювати над збереженням свободи подорожей.



Усі умови в’їзду до Іспаніїhttps://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 12, 2021

За інформацією МЗС України, до 14 листопада включно поїздки до Іспанії можливі без надання довідок про вакцинацію або негативних результатів тестування на коронавірус за умови завчасного заповнення формуляра санітарного контролю.

З 15 листопада для в'їзду до Іспанії необхідно пред'явити:

довідку про повний курс вакцинації від Сovid-19 вакциною, визнаною Всесвітньою організацією охорони здоров'я (Comiranty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca/Vaxzervria, Covishield, Janssen, Moderna, Coronavac/Sinovac) або Європейським агентством лікарських засобів (Comiranty/BionTech/Pfizer, Janssen, AstraZeneca/Vaxzervria, Spikevax/Moderna);

діагностичну довідку (негативний результат ПЛР-тестування за 72 години до в'їзду або негативний результат тестування на наявність антигенів за 48 годин до в'їзду);

довідку про одужання, яка визнаватиметься протягом 180 днів та після закінчення 11 днів з дня отримання першого позитивного тестування на коронавірус.

Усі пасажири, які прибувають до Іспанії повітряним або морським транспортом, у тому числі з метою транзиту, повинні заздалегідь заповнити формуляр санітарного контролю (на порталі МОЗ Іспанії або завантаживши мобільний додаток Spain Travel Health –SpTH– на телефон) та отримати QR код для надання на вимогу представників компанії перевізника перед посадкою, а також служб санітарного контролю у пункті пропуску в порту чи аеропорту після прибуття до Іспанії.

Усі пасажири підлягають проходженню санітарного контролю у першому пункті в'їзду, який передбачає як мінімум перевірку документів, візуальне обстеження та замір температури безконтактним способом.

Також Франція залишилася відкритою для вакцинованих українців.

Раніше Ірландія залишила можливість в’їзду для українців попри рекомендації Ради ЄС виключити Україну із «зеленого списку» для подорожей.

Як відомо, Європейський Союз 9 листопада виключив Україну з переліку безпечних для подорожей країн, утім, тепер кожна держава окремо ухвалює рішення, чи забороняти українцям вʼїзд.

Отже, станом на 12 листопада Франція, Кіпр, Естонія, Хорватія, Данія, Чехія, Австрія, Бельгія, Ірландія, Швеція та Нідерланди оголосили, що й надалі пускатиме громадян України. При цьому кожна країна встановлює певні правила та обмеження для подорожей.

Список відкритих для українців країн постійно оновлюється. З докладними умовами вʼїзду до європейських держав можна ознайомитися на інтерактивній мапі МЗС України.

Країни Європейського Союзу як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

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