Кіпр першим у ЄС зберіг умови в’їзду для українців

Країна не буде впроваджувати обмеження на подорожі для українців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Кіпр став першою країною Європейського Союзу, яка зберегла можливість в’їзду для українців. Про це Кулеба написав у Тwitter.

«Гарні новини. Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в’їзду для українців. Умови: повна вакцинація або негативні тести (до і після прибуття)», – написав міністр закордонних справ.

Також він заявив, що МЗС працює з партнерами задля збереження свободи подорожей українців.

З усіма умовами в’їзду до Кіпру можна ознайомитися на сайті Консульської служби України.

9 листопада Рада ЄС оголосила про вилучення України та Сингапуру з переліку держав і територій, з якими національним урядам країн ЄС рекомендовано поступово скасовувати обмеження на несуттєві подорожі в умовах пандемії.

Нагадаємо, Посольство України у Бельгії підтвердило, що рішення Бельгії внести Україну до списку «червоних країн» означає неможливість туристичних поїздок, у тому числі для вакцинованих українців.

Країни Європейського Союзу як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

Раніше у МЗС розповіли, що чекає на українців після виключення із «зеленого списку» ЄС.

Як відомо, 27 жовтня ЄС залишив Україну у «зеленому» списку ще на два тижні. Через два дні ЄС змінив список «зелених» країн для подорожей.

26 жовтня ми повідомляли, що навіть у разі виключення нашої держави з «зеленого списку» ЄС, українці мають шанс і надалі подорожувати до країн Євросоюзу. Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб кордони не закривалися для наших мандрівників.

Також оприлюднено нові правила в'їзду до США: що треба знати українцям. Нагадаємо, що США включили Україну в список країн «дуже високого ризику» підхопити Covid-19.

Читайте також: