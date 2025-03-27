Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Сумчани, сумці чи сумʼяни? Мовознавиця пояснила, як правильно називати жителів Сум та інших українських міст

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Сумчани, сумці чи сумʼяни? Мовознавиця пояснила, як правильно називати жителів Сум та інших українських міст
Васильєва: Мешканці Сум – не сумчани, а сумці або сумʼяни
колаж: glavcom.ua

Ольга Васильєва: «А що ж зі львівцями? Це не суперечить мовній логіці.  Якби не звукова асоціація з вівцями»

Правильними назвами мешканців Сум є «сумці» та «сумʼяни», тоді як форма «сумчани» не відповідає мовним нормам. Про це у рубриці «Главкома» «Мовне питання» зауважила філологиня Ольга Васильєва.

«Кримці – це всі етноси, які мешкають у Криму: киримли, караїми, кримчаки, українці та інші. Так це слово подає словник Грінченка. Щодо мешканців Харкова, то правильно і харківці, і харківʼяни (як тернопільці й тернополяни). Мешканці Сум – не сумчани, а сумці або сумʼяни. Одесці – теж правильно (як черкасці)», – розповіла філологиня.

Також Ольга Васильєва звернула увагу на те, що слово «київці» є можливим варіантом, оскільки у словнику Грінченка зафіксоване слово «киянський» як відповідник до «київський». На її думку, якщо в мові існує пара «кияни/киянський», то має бути й пара «київці/київський», що не суперечить мовній логіці.

«А що ж зі львівцями? Якби не звукова асоціація з вівцями, цей катойконім теж би природно функціонував, адже найпродуктивнішим у назвах жителів є суфікс -ець, зафіксований ще в XlV столітті», – стверджує філологиня.

Васильєва наголосила, що там, де можемо, завжди обираймо суфікс -ець або -ян-: «В українській мові «-чани» теж утворюються, але тільки від тих назв населених пунктів, які мають суфікси -иць-, -ець-, -цьк-, -ц-, -ч-, -к: Вінниця – вінничани; Трускавець – трускавчани; Донецьк – донеччани; Чернівці – чернівчани; Гадяч – гадячани; Прилуки – прилучани».

Раніше літературна редакторка Ольга Васильєва розповіла, що найбільше помилок українці роблять у виразах та словах: підкажіть, згідно з законом, відтак та наразі. Як пояснила Васильєва, часто українці помилково додають літеру «с» до слова «підкажіть». Літературна редакторка каже, ще однією проблемою є слова «згідно з» або «відповідно до», коли люди кажуть «згідно закону».

Також філологиня, українізаторка, літературна редакторка Ольга Васильєва нагадала, що в українських іменах, на відміну від російських, немає суфікса -ік. Тому правильно казати й писати Толик, Віталик, Славик, Владик, Вадик, Костик, Ростик, Едик, Даник. 

До слова, філологиня Ольга Васильєва зауважила, що не всі запозичені слова потребують заміни. Наприклад, легко замінити «фідбек» на «зворотний зв’язок», але от із «лайфгаком» складніше.

Читайте також:

Теги: мовознавець Ольга Васильєва українська мова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підтримка України сьогодні – це перехід на українську
Мовна карта знову розігрується Москвою
22 березня, 16:01
Чи треба писати Путіна з маленької літери? Десять актуальних запитань до мовознавиці
Чи треба писати Путіна з маленької літери? Десять актуальних запитань до мовознавиці
22 березня, 10:00
Жінки у футболках із зображенням підозрюваного у вбивстві Фаріон та написом «Зінченко не винний» підтримують обвинуваченого у залі суду
Справа Ірини Фаріон. Хто підтримує підозрюваного у вбивстві – розслідування
6 березня, 10:15
Гончаренко зауважив, що усі свої соцмережі веде українською мовою
Соратник Порошенка пояснив, чому продовжує користуватися російською мовою
14 березня, 15:29
Бригинець розповів, що «Територія А» змушувала виконавців знімати кліпи
«Території А» – 30. Бригинець розвіяв один із найбільших міфів про легендарний хіт-парад
20 березня, 10:24
Ольга Васильєва зауважила, що виступає за пошук відповідників лише для тих слів, які запозичені без потреби
Фідбек, контент, донейт, гейтер… Мовознавиця пояснила, які популярні англізми варто замінити
Вчора, 09:22
Мовознавиця: В англійській мові [h] – це саме глотковий звук, як і [г] в українській
«Гейтер» чи «хейтер», «лайфгак» чи «лайфхак». Мовознавиця пояснила, як українцям вимовляти англійську h
25 березня, 12:01
Ольга Васильєва пояснила, як правильно писати імена росіян
Путін Владімір чи Володимир? Мовознавиця пояснила, як треба писати імена росіян
23 березня, 19:30
Мовознавиця пояснила, що топоніми пишуться з великої літери
Чи треба писати Росію з маленької? Мовознавиця нагадала правила українського правопису
24 березня, 08:51

Суспільство

Снайпер «Азова» поліг у бою за Маріуполь. Мама досі не отримала тіло сина. Згадаймо Максима Обивзенка
Снайпер «Азова» поліг у бою за Маріуполь. Мама досі не отримала тіло сина. Згадаймо Максима Обивзенка
Сумчани, сумці чи сумʼяни? Мовознавиця пояснила, як правильно називати жителів Сум та інших українських міст
Сумчани, сумці чи сумʼяни? Мовознавиця пояснила, як правильно називати жителів Сум та інших українських міст
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
Переведення годинників на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я
Переведення годинників на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я
Чи буде в Україні перехід на літній час у 2025 році: усі подробиці
Чи буде в Україні перехід на літній час у 2025 році: усі подробиці
Українці зможуть побачити 29 березня сонячне затемнення: перелік міст
Українці зможуть побачити 29 березня сонячне затемнення: перелік міст

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
192K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 березня 2025
44K
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
42K
На Білгородщині пропагандистка «Першого каналу» підірвалася на міні
9642
Переведення годинників на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я
5233
Депутати висловили недовіру голові курортного селища на Львівщині

Новини

Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку
Сьогодні, 07:40
27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
Вчора, 21:30
РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
25 березня, 22:00
Підсумки перемовин із США та створення поштового банку. Головне за 25 березня
25 березня, 21:37
25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
25 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua