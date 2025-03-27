Сумчани, сумці чи сумʼяни? Мовознавиця пояснила, як правильно називати жителів Сум та інших українських міст

Ольга Васильєва: «А що ж зі львівцями? Це не суперечить мовній логіці. Якби не звукова асоціація з вівцями»

Правильними назвами мешканців Сум є «сумці» та «сумʼяни», тоді як форма «сумчани» не відповідає мовним нормам. Про це у рубриці «Главкома» «Мовне питання» зауважила філологиня Ольга Васильєва.

«Кримці – це всі етноси, які мешкають у Криму: киримли, караїми, кримчаки, українці та інші. Так це слово подає словник Грінченка. Щодо мешканців Харкова, то правильно і харківці, і харківʼяни (як тернопільці й тернополяни). Мешканці Сум – не сумчани, а сумці або сумʼяни. Одесці – теж правильно (як черкасці)», – розповіла філологиня.

Також Ольга Васильєва звернула увагу на те, що слово «київці» є можливим варіантом, оскільки у словнику Грінченка зафіксоване слово «киянський» як відповідник до «київський». На її думку, якщо в мові існує пара «кияни/киянський», то має бути й пара «київці/київський», що не суперечить мовній логіці.

«А що ж зі львівцями? Якби не звукова асоціація з вівцями, цей катойконім теж би природно функціонував, адже найпродуктивнішим у назвах жителів є суфікс -ець, зафіксований ще в XlV столітті», – стверджує філологиня.

Васильєва наголосила, що там, де можемо, завжди обираймо суфікс -ець або -ян-: «В українській мові «-чани» теж утворюються, але тільки від тих назв населених пунктів, які мають суфікси -иць-, -ець-, -цьк-, -ц-, -ч-, -к: Вінниця – вінничани; Трускавець – трускавчани; Донецьк – донеччани; Чернівці – чернівчани; Гадяч – гадячани; Прилуки – прилучани».

Раніше літературна редакторка Ольга Васильєва розповіла, що найбільше помилок українці роблять у виразах та словах: підкажіть, згідно з законом, відтак та наразі. Як пояснила Васильєва, часто українці помилково додають літеру «с» до слова «підкажіть». Літературна редакторка каже, ще однією проблемою є слова «згідно з» або «відповідно до», коли люди кажуть «згідно закону».

Також філологиня, українізаторка, літературна редакторка Ольга Васильєва нагадала, що в українських іменах, на відміну від російських, немає суфікса -ік. Тому правильно казати й писати Толик, Віталик, Славик, Владик, Вадик, Костик, Ростик, Едик, Даник.

До слова, філологиня Ольга Васильєва зауважила, що не всі запозичені слова потребують заміни. Наприклад, легко замінити «фідбек» на «зворотний зв’язок», але от із «лайфгаком» складніше.