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Внаслідок ракетного удару по Сумах загинув рідний брат архієпископа Московської церкви

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Внаслідок ракетного удару по Сумах загинув рідний брат архієпископа Московської церкви
У Сумах загинуло 34 людини
фото: Reuters/Sofiia Gatilova

У Сумах загинуло 34 людини через російський удар 

Внаслідок ракетного удару Росії по місту Суми загинув рідний брат архієпископа Тульчинського і Брацлавського Сергія. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Тульчинської єпархії.

Рідний брат архієпископа Тульчинського і Брацлавського Сергія загинув від ракети РФ, яка у неділю, 13 квітня атакувала місто Суми.

«У свято Входу Господнього в Єрусалим, внаслідок ракетного удару в місті Суми, загинув рідний брат архієпископа Тульчинського і Брацлавського Сергія. Ми, духовенство і миряни Тульчинської єпархії УПЦ, висловлюємо щиросердечні співчуття нашому владиці, його рідним і молимося за упокій раба Божого Віталія та інших загиблих, а також за одужання всіх постраждалих», – йдеться у повідомленні Тульчинської єпархії.

Нагадаємо, 13 квітня, ворог атакував Суми. Станом на 20:00 відомо про 34 убитих людини в місті. Це були дві російські балістичні ракети. Перша влучила в будівлю – одна з будівель університету. Друга розірвалась фактично над вулицею. 117 людей були поранені, у тому числі діти й, зокрема, дівчинка 2025 року народження. Як інформує «Главком», про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Лікарі, всі медичні працівники роблять максимум, щоб допомогти, щоб якнайбільше врятувати. Я вдячний усім службам, які за лічені хвилини були на місці і які почали рятувальні роботи. Удар прийшовся просто по центру міста. У Вербну неділю. Тільки абсолютно відбита сволота може робити таке», – не стримав емоцій Зеленський.

Також ми писали, що під час ракетного удару по Сумах загинув водій тролейбуса і більшість пасажирів. Як інформує «Главком», про це повідомляє сумське комунальне підприємство «Електроавтотранс».

«Сьогодні водій КП СМР «Електроавтотранс» Микола Леон зробив свій останній рейс… Разом із більшістю пасажирів він загинув під час чергової ворожої атаки на місто Суми… Подвійний удар не залишив шансів вижити безневинним людям, які їхали у своїх справах сонячним святковим днем», – ідеться в повідомленні.

Теги: Суми смерть ракетна атака

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