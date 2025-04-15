Директор ліцею на Закарпатті вшосте провалив іспит на вільне володіння українською мовою

Імре Юлій викладає в університеті та є директором ліцею

Керівники закладів освіти складають іспити на знання державної мови, чим підтверджують своє законне перебування на посадах

Директор Сюртівського ліцею на Ужгородщині Імре Юлій вшосте не склав іспит на вільне володіння українською мовою. Як передає «Главком», про це свідчать дані платформи Національної комісії зі стандартів державної мови.

На платформі Національної комісії зі стандартів державної мови можна побачити, що за результатами іспиту зі складання державної мови, Імре Юлій наприкінці лютого 2025 року в черговий раз не склав іспит та отримав сертифікат із зазначенням «володіє державною мовою на середньому рівні другого ступеня».

Так, згідно із даними держбази з питань освіти, Імре Юлій Юлійович є директором Сюртівського ліцею в Ужгородському районі Закарпатської області. Крім цього, він працює старшим викладачем кафедри фізико-математичних дисциплін в українсько-угорському науково-навчальному інституті Ужгородського національного університету.

На сайті вишу сказано, що Імре здобув кваліфікацію викладача угорської мови та літератури, кваліфікацію історика, викладача історії та кваліфікацію математика.

Відповідно до Законів України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та «Про повну загальну середню освіту» керівники закладів освіти складають іспити на знання державної мови і таким чином підтверджують своє законне перебування на посадах.

Нагадаємо, у мережі набирає популярності відео із поліцейським із Київщини. Під час іспиту чоловік три хвилини розповідав про свою любов до української мови. Відео монологу шириться телеграканалами та регіональними групами.

Згідно із даними з відкритих джерел, героя відео – поліцейського з Київщини – звати Сергій Бабін, йому 39 років і він працює у Борисполі. На відео поліцейський постійно повторює, як він любить українську мову, та намагається описати, чим для нього є рідна мова. Проте цілісної думки він так і не сформулює.

До слова, у інтерв’ю з головою Комісії зі стандартів державної мови Юлією Чернобров стало відомо, який вигляд мають нові іспити щодо визначення рівня володіння українською мовою, хто з міністрів уже має мовний сертифікат, а також вона вперше прокоментувала скандал, який стався у 2022 році.