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Син Коляденка вперше розповів про рідний будинок у Сумах, пошкоджений росіянами

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Пилип Коляденко розповів про рідний дім
колаж: glavcom.ua

Пилип Коляденко про дім у Сумах: Я там народився і до третього класу ми там жили

Учасник гурту Kadnay, син Олени і Дмитра Коляденків Пилип розповів, що його рідний дім у Сумах постраждав внаслідок російського обстрілу. Про це музикант зауважив в коментарі tsn.ua, інформує «Главком».

«Це мій рідний двір, я там народився і до третього класу ми там жили. Мама, звісно, більше за мене переживала, бо прожила там майже 25 років. Цілий день ми провели у спогадах – багато говорили про це місце, згадували якісь приємні деталі», – розповів Пилип Коляденко про свій дім, який понівечили росіяни.

Син Коляденка вперше розповів про рідний будинок у Сумах, пошкоджений росіянами фото 1
фото: instagram/kolyadenkolena

Музикант сказав, що нічого особливого не відчув, коли побачив світлини пошкодженого будинку, бо під час війни вже навчився не прив’язувати себе до якогось місця – адже важливішими для нього стали люди й їхнє життя.

Син Коляденка вперше розповів про рідний будинок у Сумах, пошкоджений росіянами фото 2
фото: instagram/kolyadenkolena

«Тож для захисту власної психіки я вимкнув в собі переживання за щось матеріальне, що ми можемо втратити. Це ніяк не говорить про те, що я не вдячний тим рокам, спогадам чи друзям. Ніхто не знає, коли це все закінчиться, але я розумію, що морально мені потрібно бути готовим до всього, що може відбутися», – зауважив Пилип Коляденко.

Зауважимо, що Пилип Коляденко син режисерки-постановниці Олени Коляденко і шоумена-співака Дмитра Коляденка.

До слова, український шоумен, хореограф Дмитро Коляденко зізнався, що в його житті були дві «рокові» жінки – ексдружина Олена Коляденко та Ірина Білик.

Також Дмитро Коляденко заявив, що вступить до лав ЗСУ у випадку, якщо отримає повістку. Коляденко зазначив, що стоїть на військовому обліку і у випадку отримання повістки обов'язково поповнить лави ЗСУ та вирушить на фронт.

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Теги: співак Суми війна

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