Син Коляденка вперше розповів про рідний будинок у Сумах, пошкоджений росіянами

Пилип Коляденко про дім у Сумах: Я там народився і до третього класу ми там жили

Учасник гурту Kadnay, син Олени і Дмитра Коляденків Пилип розповів, що його рідний дім у Сумах постраждав внаслідок російського обстрілу. Про це музикант зауважив в коментарі tsn.ua, інформує «Главком».

«Це мій рідний двір, я там народився і до третього класу ми там жили. Мама, звісно, більше за мене переживала, бо прожила там майже 25 років. Цілий день ми провели у спогадах – багато говорили про це місце, згадували якісь приємні деталі», – розповів Пилип Коляденко про свій дім, який понівечили росіяни.

Музикант сказав, що нічого особливого не відчув, коли побачив світлини пошкодженого будинку, бо під час війни вже навчився не прив’язувати себе до якогось місця – адже важливішими для нього стали люди й їхнє життя.

«Тож для захисту власної психіки я вимкнув в собі переживання за щось матеріальне, що ми можемо втратити. Це ніяк не говорить про те, що я не вдячний тим рокам, спогадам чи друзям. Ніхто не знає, коли це все закінчиться, але я розумію, що морально мені потрібно бути готовим до всього, що може відбутися», – зауважив Пилип Коляденко.

Зауважимо, що Пилип Коляденко син режисерки-постановниці Олени Коляденко і шоумена-співака Дмитра Коляденка.

До слова, український шоумен, хореограф Дмитро Коляденко зізнався, що в його житті були дві «рокові» жінки – ексдружина Олена Коляденко та Ірина Білик.

Також Дмитро Коляденко заявив, що вступить до лав ЗСУ у випадку, якщо отримає повістку. Коляденко зазначив, що стоїть на військовому обліку і у випадку отримання повістки обов'язково поповнить лави ЗСУ та вирушить на фронт.