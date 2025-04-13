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Мер Конотопа зробив гучну заяву про удар по Сумах

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Мер Конотопа зробив гучну заяву про удар по Сумах
Семеніхін називає Артюха та Красношапку «співучасниками злочину московитів»
фото: скріншот із відео

Артем Семеніхін закликав голову Сумської обласної військової адміністрації піти у відставку

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін вимагає від голови Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха та начальника обласного управління Служби безпеки України Олега Красношапки скласти свої повноваження через нібито причетність до російського обстрілу Сум. Як інформує «Главком», про це він сказав у відео у своїх соцмережах.

«Якщо ти до 18:00 не станеш на коліна, скотино, не перепросиш у людей і не складеш свої повноваження як голови адміністрації, і якщо з тобою Красношапка, який також в темі, ніяк не протидіяв цьому… 18:00, чорт – я розкажу, що відбулося», – ідеться в його зверненні.

Що саме Семеніхін має на увазі, незрозуміло, однак у підписі до своєї публікації він називає Артюха та Красношапку «співучасниками цього злочину московитів».

Нагадаємо, сьогодні, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Повідомляється, що у Сумах пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму.

Також удар прийшовся по громадському транспорту.

Президент вже відреагував на цинічну ворожу атаку.

Станом на 14:15 відомо вже про 32 загиблого в Сумах після удару російських балістичних ракет. Серед загиблих – двоє дітей. Також понад 80 людей поранені, зокрема десять дітей.

РФ вдарила ракетою з касетними боєприпасами.

Також Буданов розкрив нові подробиці удару Росії по Сумах. За словами очільника розвідки, злочинного удару по Сумах двома балістичними ракетами типу «Іскандер-М»/KN-23 завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронезької (населений пункт Лиски) та Курської (населений пункт Леженьки) областей відповідно. 

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Теги: відео Артем Семеніхін армія Суми

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