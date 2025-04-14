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Фіцо відмовився засудити РФ за теракт у Сумах

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Фіцо відмовився засудити РФ за теракт у Сумах
«В мене недостатньо інформації, щоб просто зараз щось говорити», - Фіцо
фото з відкритих джерел

Раніше російський удар засудив президент Словаччини Петер Пеллегріні

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо відмовився засуджувати Росію за удар по Сумах, сси лаючись на недостатню кількість інформації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Postoj.sk.

«Я засуджую вбивство. Я засуджую всі вбивства, завжди засуджував і буду робити. Але в мене недостатньо інформації, щоб просто зараз щось говорити», – заявив Фіцо.

Численні західні лідери засудили російський терор. Президент США Дональд Трамп назвав напад жахливим.

Його також засудили президент Словаччини Петер Пеллегріні та спікер парламенту Річард Раші. Президент України Володимир Зеленський також подякував Пеллегріні за підтримку в соцмережах.

Серед понад сотні постраждалих є дівчинка, яка народилася цього року. «Напад стався прямо в центрі міста. У Вербну неділю. Таке міг вчинити тільки абсолютно божевільний», - сказав Зеленський.

Раніше російський удар засудив президент Словаччини Петер Пеллегріні, а словацька опозиція принагідно розкритикувала премʼєр-міністра за мовчання.

Нагадаємо, 13 квітня, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Повідомляється, що у місті пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму. Також удар прийшовся по громадському транспорту.

Згодом президент відреагував на цинічну ворожу атаку.

Крім того, рятувальники, котрі розбирають завали у Сумах після ракетної атаки, показали фото синьо-жовтого прапора, який вцілів у одному зі знищених будинків. 

До слова, у приміщенні Конгрес-центру СумДУ в Сумах, який зруйнували російські терористи, об 11:00 була запланована дитяча вистава.

Також державний секретар США Марко Рубіо від імені Сполучених Штатів висловив «найглибші співчуття» загиблим і постраждалим внаслідок ракетного удару Росії по Сумах у неділю, 13 квітня.  Рубіо написав, що саме через такі удари, як по Сумах, Трамп та його адміністрація витрачають багато зусиль, щоб досягти миру.

До того ж спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що атака росіян по Сумах «переходить будь-яку межу пристойності», повідомляє «Главком» із посиланням на його пост у соцмережі Х. Він додав, що як колишній воєначальник розуміє, що таке цілеспрямовані удари, зазначивши, що це неправильно.

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Теги: Роберт Фіцо Суми

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