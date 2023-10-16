Як оформити допомогу по безробіттю через «Дія»: роз’яснення

Претендувати на отримання допомоги можуть певні категорії громадян

Українці можуть оформити допомогу по безробіттю онлайн, через застосунок «Дія». Вона доступна для певних категорії громадян, які залишились без роботи через війну, йдеться на порталі «Дія».

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Для оформлення треба у застосунку перейти до меню «Послуги», потім «Допомога по безробіттю» (якщо заходити через портал, то потрібно натиснути послугу з отримання статусу безробітного). Після цього необхідно підтвердити, що громадянин втратив роботу та не є студентом денної форми навчання.

Далі необхідно вибрати форму заяви – стандартну чи спрощену. Спрощену форму можуть обрати ВПО та особи, які були офіційно працевлаштовані і втратили роботу після повномасштабного вторгнення та перебувають на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де ведуться (велись) бойові дії.

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Стандартна форма отримання статусу безробітного підходить, якщо особа втратила роботу до повномасштабного вторгнення або була працевлаштована в областях на територіях, де не ведуться (велись) бойові дії та не було окупації.

При поданні стандартної форми заяви необхідно:

перевірити коректність особистої інформації;

внести анкетні дані;

вибрати зручний для вас центр зайнятості;

вказати номер IBAN свого соціального рахунку;

додати необхідні документи;

підписати та надіслати заявки на отримання статусу безробітного та на призначення виплати допомоги по безробіттю.

При поданні спрощеної форми вам необхідно:

перевірити коректність особистої інформації про вас;

підтвердити втрату роботи та те, що ви не є студентом денної форми навчання;

вибрати зручний для вас центр зайнятості;

вказати номер IBAN свого рахунку картки єПідтримка;

підписати та надіслати заявки на отримання статусу безробітного та на призначення виплати допомоги по безробіттю.

Заявник отримає на пошту лист від Державного центру зайнятості з рішенням щодо отримання статусу безробітного та призначення виплат допомоги по безробіттю. Також відстежувати статус заяви в реальному часі можна в особистому кабінеті.

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Нагадаємо, у «Дії» з'явилася послуга подання заяви на відшкодування вкладів, які зберігалися у збанкрутілих банках. Її запустили Мінцифри та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.