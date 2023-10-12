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Чи можуть співробітники ТЦК перевіряти документи? Роз’яснення Мінюсту

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи можуть співробітники ТЦК перевіряти документи? Роз’яснення Мінюсту
Як виявилось, можливості співробітників ТЦК суттєво обмежені
фото з відкритих джерел

Міністерство розставило всі крапки над «і» щодо перевірки документів військкомами

Міністерство юстиції України повідомило, що співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) не мають права перевіряти документи у цивільних громадян та військовозобов'язаних.

Повідомляється, що саме з цієї причини вони часто патрулюють зі співробітниками поліції. У військкомів, які вручають повістки, можна просити пред'явити документи, оскільки не всі вони мають відповідні повноваження.

Мінюст зазначив, що перевіряти документи можуть лише уповноважені представники:

  • Національної поліції України.
  • Служби безпеки України.
  • Національної Гвардії України.
  • Державної прикордонної служби України.
  • Державної міграційної служби України.
  • Державної митної служби України.
  • Збройних сил України.

Права та обов’язки працівників ТЦК визначені постановою №154 від 23 лютого 2022 року «Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки». Згідно з нею, всі громадяни мають право перевіряти їх документи перед врученням повістки:

  • наказ коменданта щодо перевірки документів (або копію);
  • службове посвідчення ТЦК, яке підтверджує, що вони саме ті, хто вказаний в наказі коменданта про перевірку документів;
  • наказ або розпорядження ТЦК, яким уповноважено зазначених осіб на вручення повісток;
  • назвати підставу визначену у п. 7 Порядку перевірки.

Нагадаємо, речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін розповів всі подробиці щодо військового обліку жінок з 1 жовтня. За його словами, постановка жінок на військовий облік не має нічого спільного з мобілізацією, оскільки вона визначена ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» ще з 1992 року.

Теги: Міністерство юстиції документи мобілізація повістка військомат

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