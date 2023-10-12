Чи можуть співробітники ТЦК перевіряти документи? Роз’яснення Мінюсту

Міністерство розставило всі крапки над «і» щодо перевірки документів військкомами

Міністерство юстиції України повідомило, що співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) не мають права перевіряти документи у цивільних громадян та військовозобов'язаних.

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Повідомляється, що саме з цієї причини вони часто патрулюють зі співробітниками поліції. У військкомів, які вручають повістки, можна просити пред'явити документи, оскільки не всі вони мають відповідні повноваження.

Мінюст зазначив, що перевіряти документи можуть лише уповноважені представники:

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Національної поліції України.

Служби безпеки України.

Національної Гвардії України.

Державної прикордонної служби України.

Державної міграційної служби України.

Державної митної служби України.

Збройних сил України.

Права та обов’язки працівників ТЦК визначені постановою №154 від 23 лютого 2022 року «Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки». Згідно з нею, всі громадяни мають право перевіряти їх документи перед врученням повістки:

наказ коменданта щодо перевірки документів (або копію);

службове посвідчення ТЦК, яке підтверджує, що вони саме ті, хто вказаний в наказі коменданта про перевірку документів;

наказ або розпорядження ТЦК, яким уповноважено зазначених осіб на вручення повісток;

назвати підставу визначену у п. 7 Порядку перевірки.

Нагадаємо, речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін розповів всі подробиці щодо військового обліку жінок з 1 жовтня. За його словами, постановка жінок на військовий облік не має нічого спільного з мобілізацією, оскільки вона визначена ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» ще з 1992 року.