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Наступного року зросте мінімальна зарплата – Шмигаль

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Наступного року зросте мінімальна зарплата – Шмигаль
Мінімальна зарплата зросте до 8 тис. грн у 2024 році
фото: скріншот

Наступного року в уряді планують збільшити мінімальну заробітну плату до 8 тис. грн

Мінімальна заробітна плата в Україні зросте до 8 тис. грн у 2024 році. Про це на засіданні Кабінету міністрів заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, уряд жодного місяця не затримував виплати пенсій, соціальних допомог, пільг та субсидій. За час повномасштабної війни було проведено вже дві індексації пенсійних виплат.

«У березі 2024 року проведемо ще одну чергову індексацію. Наступного року також запланували збільшення мінімальної заробітної плати до 8 тис. грн», – сказав прем’єр-міністр.

Також Денис Шмигаль запевнив, що тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону залишаються без змін. При цьому планується збільшення бюджету на виплату субсидій, які цього року будуть перепризначені автоматично.

«У бюджеті на 2024 рік ми пропонуємо суттєво розширити програми стимулювання економічної активності, підтримку бізнесу та створення робочих місць», – розповідає Шмигаль. На поставлені цілі виділять 42 млрд грн.

Нагадаємо, у Києві зросла середня зарплата. Середній показник складає 20 тис. грн.  У столиці зарплата залишається найвищою в Україні. 

Стало відомо, що 20 вересня, Верховна Рада розпочала процедуру розгляду державного бюджету на 2024 рік. Рада підтримала законопроєкт у першому читанні.

Раніше повідомлялося, що уряд затвердив проєкт держбюджету на 2024 рік. Попередньо доходи держбюджету складатимуть 1,746 трлн грн (загальний 1,54 трлн грн). Видатки – 3,308 трлн грн (загальний 3,1 трлн грн). Дефіцит бюджту – 1,531 трлн грн.

У 2024 році мінімальна заробітна плата може становити у місячному розмірі: з 1 січня – 7100 грн, з 1 квітня - 8000 грн. Також із 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2920 грн.

Теги: тарифи міністр зарплата послуги Денис Шмигаль

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