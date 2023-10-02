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МОЗ нагадав, які документи знадобляться для проходження ВЛК

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
МОЗ нагадав, які документи знадобляться для проходження ВЛК
На основі комісії визначають придатність за станом здоров’я до військової служби
фото з відкритих джерел

У військовий час список документів трохи менший 

У Міністерстві охорони здоров'я роз’яснили, які документи потрібно мати для проходження військово-лікарської експертизи (ВЛК).

Військово-лікарська комісія – це комісія лікарів, що здійснює медичний огляд, на основі якого визначають придатність за станом здоров’я до військової служби призовників, військовослужбовців та військовозобов’язаних.

Для проходження ВЛК у воєнний час треба мати з собою такі документи:

  • направлення на медичний огляд ВЛК;
  • медична книжка;
  • посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера);
  • медична характеристика (не обов’язковий документ у воєнний час);
  • службова характеристика (не обов’язковий документ у воєнний час);
  • оригінал довідки про обставини травми від в/ч;
  • засвідчену копію акту про нещасний випадок (акт про нещасний випадок не видається у разі отримання поранення під час участі у бойових діях, а тільки якщо травма отримана під час проходження служби, наприклад, перелом руки);
  • посвідчення УБД (за наявністю);
  • витяги з особових справ, та інші довідкові матеріали для учасників бойових дій.

Запис через електронну чергу на ВЛК може відбуватись віддалено начальником медичної служби військової частини або безпосередньо в закладі охорони здоров’я посадовою особою медзакладу.

Якщо військова частина не перейшла на віддалений запис на ВЛК і направляє військовослужбовця на комісію без запису, йому потрібно звернутись в реєстратуру закладу охорони здоров’я, де посадова особа медзакладу здійснить запис до відповідних спеціалістів через електронну чергу.

Нагадаємо, військовослужбовець може оскаржити висновки ВЛК, якщо він вважає, що рішення комісії не відображає реальний стан його здоров’я. Зробити це можна у досудовому порядку та через суд. У МОЗ зазначають, що краще розпочинати оскаржувати рішення з досудового порядку. Якщо це не матиме позитивного результату, то тоді варто звернутися до суду.

Теги: Міністерство охорони здоров'я документи військові

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