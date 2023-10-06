В Одесі військовослужбовець видавав «білі квитки» депутатам та їх родичам (відео)

За даними слідства, військовослужбовець Одеського РТЦК та СП за гроші допомагав зніматись з військового обліку чоловікам призовного віку

Ділки «допомогли» щонайменше 10 віп-ухилянтам стати непридатними для військової служби

Працівники Державного бюро розслідувань викрили злочинну схему в Одеському районному територіальнім центрі комплектування та соціальної підтримки, яка допомагала депутатам та їх родичам уникнути мобілізації. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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За даними слідства, військовослужбовець Одеського РТЦК та СП за гроші допомагав зніматись з військового обліку чоловікам призовного віку. Основними клієнтами були місцеві депутати та їхнє наближене коло осіб.

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За $12 тис. їм вигадували діагнози та готували відповідні документи щодо непридатності для військової служби. Це давало змогу безперешкодно знімати ухилянтів з військового обліку.

Допомагала підшукувати «віп-клієнтів» знайома працівника ТЦК – начальниця одного з управлінь органів місцевого самоврядування Одещини. Також вона відповідала за розрахунок та бухгалтерію.

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Слідством задокументовано, що за такою схемою ділки «допомогли» щонайменше 10 віп-ухилянтам стати непридатними для військової служби.

Зазначається, що 5 жовтня працівники ДБР затримали посадовицю та співробітника Одеського РТЦК та СП під час одержання $12 тис. оплати за послугу від чергового клієнта.

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Наразі працівники ДБР встановлюють повне коло причетних до оборудки осіб серед посадовців Одеського РТЦК та СП.

Затриманим вже повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення їх від посади. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Раніше повідомлялсоя, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оприлюднив нові подробиці справи ухилянтів, де підозрюваною є екснардепка від «Слуги народу» Людмила Марченко. У цій справі лист-звернення щодо переправлення громадянина за кордон під виглядом волонтера скеровувала благодійна організація «Фонд родини Камельчуків», співзасновницею якої дружина нардепа від «Слуги народу» з Львівщини Юрія Камельчука.