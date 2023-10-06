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В Одесі військовослужбовець видавав «білі квитки» депутатам та їх родичам (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Одесі військовослужбовець видавав «білі квитки» депутатам та їх родичам (відео)
За даними слідства, військовослужбовець Одеського РТЦК та СП за гроші допомагав зніматись з військового обліку чоловікам призовного віку
фото: пресслужба ДБР

Ділки «допомогли» щонайменше 10 віп-ухилянтам стати непридатними для військової служби

Працівники Державного бюро розслідувань викрили злочинну схему в Одеському районному територіальнім центрі комплектування та соціальної підтримки, яка допомагала депутатам та їх родичам уникнути мобілізації. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, військовослужбовець Одеського РТЦК та СП за гроші допомагав зніматись з військового обліку чоловікам призовного віку. Основними клієнтами були місцеві депутати та їхнє наближене коло осіб.

За $12 тис. їм вигадували діагнози та готували відповідні документи щодо непридатності для військової служби. Це давало змогу безперешкодно знімати ухилянтів з військового обліку.

Допомагала підшукувати «віп-клієнтів» знайома працівника ТЦК – начальниця одного з управлінь органів місцевого самоврядування Одещини. Також вона відповідала за розрахунок та бухгалтерію.

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Слідством задокументовано, що за такою схемою ділки «допомогли» щонайменше 10 віп-ухилянтам стати непридатними для військової служби.

Зазначається, що 5 жовтня працівники ДБР затримали посадовицю та співробітника Одеського РТЦК та СП під час одержання $12 тис. оплати за послугу від чергового клієнта.

Наразі працівники ДБР встановлюють повне коло причетних до оборудки осіб серед посадовців Одеського РТЦК та СП.

Затриманим вже повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення їх від посади. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Раніше повідомлялсоя, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оприлюднив нові подробиці справи ухилянтів, де підозрюваною є екснардепка від «Слуги народу» Людмила Марченко. У цій справі лист-звернення щодо переправлення громадянина за кордон під виглядом волонтера скеровувала благодійна організація «Фонд родини Камельчуків», співзасновницею якої дружина нардепа від «Слуги народу» з Львівщини Юрія Камельчука. 

Теги: слідство документи самоврядування Антикорупційний суд кордон ухилянти Одеса

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