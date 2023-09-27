Кабмін розвінчав найпоширеніший міф про протезування в Україні
Багато українців не володіють всією інформацією про отримання протеза
Існує думка, що отримати протез в нашій країні можливо лише за власні кошти, але в реальності все зовсім інакше, повідомило Міністерство соцполітики.
Зазначається, що протезування в Україні безкоштовне і доступне як військовим, ветеранам, цивільним, що постраждали внаслідок бойових дій, так і всіх громадянам, яким потрібен протез.
Для реалізації цієї послуги наявні кошти державного бюджету – на поточний рік виділено 2,7 млрд гривень, а на 2024 рік передбачено збільшення цієї суми до 4,2 млрд гривень.
Міністерство повідомляє, що для оплати вартості протеза держава визначила граничну ціну, яку відшкодовує виробнику, тобто протезному підприємству (до 2 млн гривень). Також, державою гарантується відшкодування вартості якісного обслуговування та ремонту протезних виробів.
Крім цього, державна програма передбачає як безоплатне первинне протезування, так і вторинне, тобто заміну протезу на інший, після закінчення строку його експлуатації.
На питання про проведення зборів грошей на протези в Мінсоцполітики розповіли, що це стосується спеціалізованих виробів, які не покриваються державною програмою. Наприклад, для плавання або бігових марафонів.
В міністерстві нагадали, що для отримання протеза необхідно подати заяву із відповідними документами до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Це можна зробити через соціального працівника у лікарні, у центрі надання адмінпослуг чи через електронний кабінет особи з інвалідністю.
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