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Мінреінтеграції закликало українців виїхати з Криму

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мінреінтеграції закликало українців виїхати з Криму
22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами
фото з відкритих джерел

Ірина Верещук радить українцям перечекати деокупацію півострова деінде

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій закликає українців на деякий час покинути окупований Крим. Про це заявила у телеграмі віцепрем’єрка Ірина Верещук.

«Укотре прошу українців за можливості виїхати з Криму. Перечекати деокупацію півострова на підконтрольній території або в третіх країнах», – заявила Верещук.

Нагадаємо, після активізації ударів українських сил по об’єктах російських загарбників у тимчасово окупованому Криму Росія нарешті зрозуміла, що вкрала півострів. Тепер представники російської влади вигадують, що указ про передачу Криму зі складу РРФСР до складу Української РСР був незаконним і намагається анулювати документи.

22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту. Кримські пабліки публікували фото наслідків удару по штабу російського флоту. Знімки свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі. Від вибухової хвилі повилітали усі шибки. 

Міністерство оборони РФ повідомило, що внаслідок удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинув один російський військовослужбовець. 

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов стверджує, що внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі загинули щонайменше дев'ять осіб, поранення отримали 16. Серед них є російські генерали. За словами Буданова, у тяжкому стані перебувають російські топокупанти Олександр Романчук та Олег Цеков.

Теги: росія Міноборони документи Україна Ірина Верещук Олександр Романчук Кирило Буданов поранення

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