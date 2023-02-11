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Як отримати статус учасника бойових дій: роз’яснення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Як отримати статус учасника бойових дій: роз’яснення
фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні статус учасника бойових дій можуть отримати не лише військові, а й члени добровольчих формувань

Статус учасника бойових дій (УБД) отримують українські військові, які брали участь в обороні України, захисті безпеки населення й інтересів держави у зв’язку з вторгненням РФ. Факти ICTV пояснили, як отримати статус УБД, які документи для цього потрібні та куди звертатися.

Сьогодні статус УБД  можуть отримати не лише військові, а й члени добровольчих формувань. Однак для отримання статусу потрібно зібрати чимало документів з підписами, докази участі у бойових діях, поінформувати командира або іншого керівника військової частини про бажання отримати статус тощо.

Спершу військовий має:

  • зібрати документи з відповідними підписами;
  • поінформувати командира або іншого керівника військової частини про бажання отримати статус.

Керівники військових частин мають надати довідки за формою згідно з додатком та документи, передбачені пунктом цього Порядку, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій.

Підстави для ухвалення рішення про надання статусу

Рішення про надання статусу УБД ухвалюють на підставі:

  • звернення командира частини, який подає документи на підлеглих військовослужбовців;
  • особистого звернення військовослужбовця;
  • особистого звернення особи, яка звільнена з військової служби, через територіальний центр
  • комплектування та соціальної підтримки.

Хто ухвалює рішення про надання статусу

Після звернення документи військового надсилаються до спеціальної комісії. Рішення про надання статусу УБД ухвалює:

  • комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій. Її утворюють у Міноборони, МВС, Мін’юсті, Національній поліції, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Офісі Генерального прокурора, Управлінні державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДФС;
  • міжвідомча комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту.

Спершу документи відправляють до комісії з питань розгляду матеріалів про визнання УБД. Якщо вам надали статус, упродовж місяця комісія поінформує про це Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Якщо ж питання щодо надання статусу суперечливе, комісія надсилає документи на розгляд міжвідомчої комісії.

Міжвідомча комісія розглядає документи та в разі потреби уточнює інформацію про осіб, стосовно яких їх подано (надсилає необхідні запити тощо).

Які документи необхідні для статусу УБД

Потрібно подати копії документів, які б підтвердили безпосередню участь військового у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ. Це можуть бути:

  • витяги бойових донесень;
  • витяги з журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки);
  • витяги з вахтових журналів;
  • копії матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.
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