У який термін треба з'явитися в військкомат після вручення повістки: роз'яснення

Хоча отримання повістки ще не означає негайне відправлення на фронт, існують чіткі терміни, коли за нею треба з'явитися до військкомату

На території України діє воєнний стан і проводиться загальна мобілізація військовозобов'язаних, тому будь-який чоловік 18-60 років може отримати повістку. Obozrevatel пояснює, у які терміни потрібно прийти до військкомату після одержання повістки і що загрожує за неявку.

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Хто і де може вручати повістку

Насамперед, повістку вручати мають право:

керівники підприємства, установи, організації, роботодавець військовозобов’язаного;

військові територіальної оборони;

співробітники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП – колишній військкомат);

працівники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

керівники навчальних закладів;

співробітники поліції.

Повістки можуть видавати в будинках, громадських закладах, на робочих місцях, вулиці, блокпосту тощо, адже, за законом, вимог щодо місця вручення повісток не існує.

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Які бувають повістки і яку відповідальність це передбачає

Існує чотири види повісток:

повістка-призов на строкову службу (зараз не видається);

повістка мобілізаційного розпорядження (її ще називають «явка з речами»);

повістка на проходження військово-лікарської комісії;

повістка для уточнення даних.

«У повістці-призові на строкову військову службу вказано термін, у який потрібно з'явитися до призовної дільниці. Втім, весняний призов на строкову військову службу до ЗСУ та інших військових формувань не проводиться через загальну мобілізацію. У другому виді повісток – мобілізаційному розпорядженні – вказано про обов'язок з'явитися у визначений призовний пункт протягом 24 годин після оголошення мобілізації», – роз’яснив для видання юрист Богдан Прачун.

Мобілізаційне розпорядження вручається тим військовозобов’язаним, які пройшли медичну комісію і після неї визнані придатними нести військову службу. Тобто такий вид повістки передбачає безпосередній виклик до війська.

За неявку військовозобов’язаного до військкомату в терміни, які вказані у мобілізаційному розпорядженні або повістці-призові на строкову службу йому може загрожувати притягнення до відповідальності за ст. 335 Кримінального кодексу України.

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«Військовозобов'язаний має усвідомлювати, що, прийнявши повістку цього типу і не з'явившись згідно з нею, він здійснює акт ухилення від призову. Тож ризикує отримати покарання через його неявку для відправки на військову службу (до військової частини), за наявності стверджувального висновку медкомісії – ув'язнення від 2 до 5 років», – зауважив юрист.

Тобто, якщо людина прийшла до Територіального центру комплектування, пройшла медкомісію, визнана придатною, але не прийшла з речами на збори – це вже кримінальна відповідальність.

Повістка з метою уточнення облікових даних та повістка на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) вручається для уточнення інформації про склад сім’ї, стан здоров’я, місце роботи військовозобов’язаного та проведення щодо нього ВЛК для визначення його придатності (придатний, непридатний чи обмежено придатний) нести військову службу.

Вручення такої повістки ще не означає безпосереднє відправлення військовозобов’язаного на службу, але в ній описують чітку дату, коли потрібно з’явитися до ТЦК і СП.

«За неявку «світить» покарання: адміністративний штраф від 1500 до 3400 гривень. Отже, військовозобов’язаному, якому вручили повістку, необхідно з’явитися до військкомату в зазначений у повістці термін. Якщо він цього не зробить, його чекає або адміністративна, або кримінальна відповідальність залежно від виду повістки», – наголосив юрист.

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Нагадаємо, що раніше ЗСУ пояснили, кому насамперед вручатимуть повістки.

До слова, триває 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 52 авіаційних та шість ракетних ударів, два з яких – по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області. Також окупанти здійснили 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей.