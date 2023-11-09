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Як працює єдиний пункт пропуску між Україною та РФ (відео)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Як працює єдиний пункт пропуску між Україною та РФ (відео)
При в’їзді на територію України людей опитують різні відомства
фото з відкритих джерел

Охочі виїхати з окупації змушені долати величезну відстань

Незважаючи на війну між РФ та Україною, пункт пропуску «Колотилівка – Покровка» все ще працює. Він знаходиться на кордоні Білгородської області Росії та Сумської області України, і це єдина точка, через яку люди можуть виїхати з окупованих територій. 

Для того, щоб виїхати з Мелітополя через Крим, необхідно проїхати тимчасово окупований півострів, Кримський міст, Краснодарський край, Ростовську та Воронезьку область РФ, а потім вже з Білгородської області в'їхати до України. При цьому люди вимушені проходити через допити та обшуки, коли вони виїжджають з тимчасово окупованих територій.

«Щодоби ми зустрічаємо 5-6 черг громадян від 15-20 осіб у кожній черзі. Прикордонники зустрічають їх біля кордону. Зважаючи на фактор безпеки, державна прикордонна служба доставляє їх у безпечне місце, де проводять усі необхідні заходи контролю та перевірки», – розповів прес-офіцер прикордонної служби України Роман Ткач.

В рамках проведення перевірки вести зйомку заборонено, при цьому людей опитують різні відомства. Процедура може тривати кілька годин, після чого людей привозять до міста Суми, де розташований великий притулок.

В ньому є окремі кімнати для чоловіків, жінок, сімей із дітьми, ігрова зона. Є також кімната для тих, хто виїхав зі своїми домашніми тваринами – люди часто не бажають залишати в окупації своїх улюбленців.

Одночасно у притулку можуть ночувати до 175 людей, після чого вони їдуть далі, в інші міста. Є можливість прямо там придбати квитки на поїзд – найчастіше ті, хто виїхав з окупації, прямують до Києва.

Варто нагадати, що рішення про відновлення роботи закритого після початку війни з РФ прикордонного пункту пропуску «Колотилівка-Покровка» Мінреінтеграції ухвалило 6 серпня цього року. Це автомобільний пункт пропуску через українсько-російський кордон, розташований на другорядному шосе, яке з'єднує районний центр Краснопілля Сумської області з російським селищем Красна Яруга Бєлгородської області.

Нагадаємо, триває 624-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень, авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Теги: пункт пропуску Україна росія притулок прикордонники

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