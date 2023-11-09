Як працює єдиний пункт пропуску між Україною та РФ (відео)

Охочі виїхати з окупації змушені долати величезну відстань

Незважаючи на війну між РФ та Україною, пункт пропуску «Колотилівка – Покровка» все ще працює. Він знаходиться на кордоні Білгородської області Росії та Сумської області України, і це єдина точка, через яку люди можуть виїхати з окупованих територій.

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Для того, щоб виїхати з Мелітополя через Крим, необхідно проїхати тимчасово окупований півострів, Кримський міст, Краснодарський край, Ростовську та Воронезьку область РФ, а потім вже з Білгородської області в'їхати до України. При цьому люди вимушені проходити через допити та обшуки, коли вони виїжджають з тимчасово окупованих територій.

«Щодоби ми зустрічаємо 5-6 черг громадян від 15-20 осіб у кожній черзі. Прикордонники зустрічають їх біля кордону. Зважаючи на фактор безпеки, державна прикордонна служба доставляє їх у безпечне місце, де проводять усі необхідні заходи контролю та перевірки», – розповів прес-офіцер прикордонної служби України Роман Ткач.

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В рамках проведення перевірки вести зйомку заборонено, при цьому людей опитують різні відомства. Процедура може тривати кілька годин, після чого людей привозять до міста Суми, де розташований великий притулок.

В ньому є окремі кімнати для чоловіків, жінок, сімей із дітьми, ігрова зона. Є також кімната для тих, хто виїхав зі своїми домашніми тваринами – люди часто не бажають залишати в окупації своїх улюбленців.

Одночасно у притулку можуть ночувати до 175 людей, після чого вони їдуть далі, в інші міста. Є можливість прямо там придбати квитки на поїзд – найчастіше ті, хто виїхав з окупації, прямують до Києва.

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Варто нагадати, що рішення про відновлення роботи закритого після початку війни з РФ прикордонного пункту пропуску «Колотилівка-Покровка» Мінреінтеграції ухвалило 6 серпня цього року. Це автомобільний пункт пропуску через українсько-російський кордон, розташований на другорядному шосе, яке з'єднує районний центр Краснопілля Сумської області з російським селищем Красна Яруга Бєлгородської області.

Нагадаємо, триває 624-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень, авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по зенітно-ракетних комплексах противника.