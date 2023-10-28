Нашестя клопів та санкції проти Росії. Як це пов'язано?

У Франції дійсно зараз велика проблема з клопами

Французи стали жертвами російської інформаційної атаки

Якщо ви прозріваєте від креативності деяких російських ІПСО в Україні, то це ще нічого.

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У Франції росіяни поширюють чутки про нашестя клопів, через санкції проти рф. Це не жарт, саме клопів. Наступними, як так розумію, будуть чутки про припинення постачання з рф пєнькі та лика.

Є така метода просування інформаційних операцій коли робиться фейкова копія відомого ЗМІ. Але не для фішінга, а для того аби обманювати читачів сенсаційними статтями. Далі цю бодягу ставлять на рекламу по банерних мережах та у соцмережі. Сайт забанять, але потім, коли сотні тисяч людей вже прочитають «новину від відомого ЗМІ».

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Зазвичай це оті всі повідомлення про відставки або спроби дискредитації офіційних осіб. За принципом ложка знайшлась, але осад вже є. Але тут росіяни діяли значно креативніше.

Якщо коротко, росіяни закидували у Францію тезу, що рф не постачає через санкції якісь хімікати, тому Францію чекає епідемія та навала клопів. Також у розповсюдженні клопів звісно звинувачують українських біженців.

ІПСОха видалася вдалою, і багато французьких ЗМІ випустили свої матеріали про боротьбу з клопами. Бо це тренд та хайп. Також клопів знімали користувачі соцмереж, бо клопи у Франції реально є. Марокко та Алжир вимагали тотальної дезінфекції суден з Франції.

Коротше тепер французька контррозвідка намагається це все розслідувати, але шансів небагато.

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Як бачите навіть якась сміхотворна маячня, яку закидують росіяни, може призвести до неслабого психозу.

Повірте. Бюджети на Францію у росіян значно менші ніж на нас.