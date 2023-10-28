Головна Думки вголос Антон Швець
search button user button menu button
Антон Швець Блогер

Нашестя клопів та санкції проти Росії. Як це пов'язано?

glavcom.ua
У Франції дійсно зараз велика проблема з клопами
карикатура: Charlie Hebdo

Французи стали жертвами російської інформаційної атаки

Якщо ви прозріваєте від креативності деяких російських ІПСО в Україні, то це ще нічого.

У Франції росіяни поширюють чутки про нашестя клопів, через санкції проти рф. Це не жарт, саме клопів. Наступними, як так розумію, будуть чутки про припинення постачання з рф пєнькі та лика.

Є така метода просування інформаційних операцій коли робиться фейкова копія відомого ЗМІ. Але не для фішінга, а для того аби обманювати читачів сенсаційними статтями. Далі цю бодягу ставлять на рекламу по банерних мережах та у соцмережі. Сайт забанять, але потім, коли сотні тисяч людей вже прочитають «новину від відомого ЗМІ».

Зазвичай це оті всі повідомлення про відставки або спроби дискредитації офіційних осіб. За принципом ложка знайшлась, але осад вже є. Але тут росіяни діяли значно креативніше.

Якщо коротко, росіяни закидували у Францію тезу, що рф не постачає через санкції якісь хімікати, тому Францію чекає епідемія та навала клопів. Також у розповсюдженні клопів звісно звинувачують українських біженців.

ІПСОха видалася вдалою, і багато французьких ЗМІ випустили свої матеріали про боротьбу з клопами. Бо це тренд та хайп. Також клопів знімали користувачі соцмереж, бо клопи у Франції реально є. Марокко та Алжир вимагали тотальної дезінфекції суден з Франції.

Коротше тепер французька контррозвідка намагається це все розслідувати, але шансів небагато.

Як бачите навіть якась сміхотворна маячня, яку закидують росіяни, може призвести до неслабого психозу.

Повірте. Бюджети на Францію у росіян значно менші ніж на нас.

Читайте також: Інформаційна війна. Ми втрачаємо перевагу за кордоном
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія інформаційна війна Франція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Картограф» буквально нафарширований західними компонентами
Американська компанія продовжує надавати послуги виробнику безпілотників в РФ
28 вересня, 19:40
Росія оголосила про початок чергового призову на військову службу
Росія оголосила про початок чергового призову на військову службу
29 вересня, 09:34
Над заводом підіймається стовп чорного диму
У Росії горить алюмінієвий завод (відео)
4 жовтня, 07:01
Відкриття відбудеться наступного року
У Франції назвали дату відкриття Нотр-Даму після великої пожежі
8 жовтня, 08:05
ЗСУ просунулись на північ від Мар’їнки – ISW
ЗСУ просунулись на північ від Мар’їнки – ISW
15 жовтня, 03:40
Одну ракету було збито над Дніпропетровщиною
Ракетний удар по Дніпру: влада повідомила про влучання
16 жовтня, 07:41
Ворог здійснив ракетні удари по Дніпровці та Придолинівці
Росіяни вночі тероризували Україну «шахедами» та ракетами: Ситуація в регіонах
16 жовтня, 11:02
РФ б'є по Україні ракетами з кораблів у Чорному морі
Окупанти вивели в Чорне море ракетоносій
21 жовтня, 08:43
Наслідки нічної атаки на Куп’янський район
Окупанти атакували авіабомбами Куп’янський район: фото наслідків
23 жовтня, 08:45

Антон Швець

Нашестя клопів та санкції проти Росії. Як це пов'язано?
Нашестя клопів та санкції проти Росії. Як це пов'язано?
Відставка міністра оборони Китаю. Чому це так важливо?
Відставка міністра оборони Китаю. Чому це так важливо?
Чому Єгипет не відкриє кордони з Сектором Гази?
Чому Єгипет не відкриє кордони з Сектором Гази?
Ізраїль не хоче миру? Короткий екскурс в історію
Ізраїль не хоче миру? Короткий екскурс в історію
НБУ впроваджує керовану гнучкість обмінного курсу. Що це означає?
НБУ впроваджує керовану гнучкість обмінного курсу. Що це означає?
Росіяни злякались власної ФСБ?
Росіяни злякались власної ФСБ?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
На Київ та область обрушився ураганний вітер
16K
Ситуація під Авдіївкою значно погіршилася, можливе оточення – Bild
15K
Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото)
6722
Національний радіодиктант. Відома редакторка вказала на помилки, яких припустилися організатори
5904
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5825
Ураганний вітер в Києві вже наробив лиха (фото, відео)

Новини

Морський коридор України відновив роботу: до портів прибули відразу 10 суден
Сьогодні, 14:45
Знищено засоби ППО та «Солнцепьок»: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Сьогодні, 07:19
Україну знову накриють дощі: прогноз погоди на 28 жовтня
Сьогодні, 05:40
Умєров провів розмову з главою Пентагону: про що говорили
Сьогодні, 03:20
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту