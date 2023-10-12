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Українські воїни стримують наступ РФ на сході: Генштаб повідомив результати боїв

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Українські воїни стримують наступ РФ на сході: Генштаб повідомив результати боїв
За добу відбулося 95 бойових зіткнень
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 12 жовтня

Триває 596-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 12 жовтня.

Ворожі удари по Україні

Російські окупанти не перестають ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.

У ніч на 12 жовтня Росія завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши БпЛА типу Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

За добу ворог завдав двох ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 67 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Унаслідок ракетного удару російських терористичних військ по гімназії в населеному пункті Нікополь Дніпропетровської області є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Піщане Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Торське, Сіверськ, Спірне, Васюківка, Міньківка, Кіндратівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочи, Кліщіївка, Андріївка, Диліївка, Керамік, Орлівка, Ласточкине, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області; Нікополь Дніпропетровської області; Новорайськ, Зміївка, Козацьке, Одрадокам'янка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад десять атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки Луганської області та Торського і Серебрянського лісництва Донецької області. Тут наші захисники відбили понад 15 атак ворога.

На Бахмутському напрямку українські оборонці відбили атаки противника в районі населеного пункту Андріївка. Водночас Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, мали успіх в районах східніше Кліщіївки та східніше Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили понад десять атак ворога в районі Авдіївки та ще десять атак східніше Степового, південно-східніше Сєверного та південніше Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили понад десять атак ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах південніше Золотої Ниви та південно-східніше Вугледара Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Покращили тактичне положення в районі західніше Роботиного Запорізької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев’ять артилерійських засобів, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію противника.

Теги: війна окупанти росія ЗСУ Авдіївка Бахмут

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