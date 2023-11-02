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Росіяни, як і раніше, прагнуть війни з Україною. Свіжі цифри

glavcom.ua
Путін не збирається віддавати окуповані території України і пропонує «переговори з урахуванням реалій на землі»
ілюстративне фото

62% респондентів впевнені, що «СВО» проходить «успішно»

«Чи дійсно росіяни хочуть війни?». Багато хто в Україні і світі ставив це питання на початку повномасштабного вторгнення. «Чи дійсно росіяни хочуть війни після стількох жертв?». Таке питання цікавить Україну і світ нині.

Насправді, більшість росіян підтримала б негайне припинення бойових дій в Україні. Але при цьому:

  • більшість опитаних (38%) не погоджуються, що заради цього Росія могла б повернути Україні її захоплені території;
  • три чверті респондентів заявили, що підтримують дії ЗС РФ в Україні;
  • якби вони мали можливість повернутися в минуле і скасувати або підтримати початок війни Україні: 41% – скасували б; 43% – підтримали;
  • 62% респондентів впевнені, що «СВО» проходить «успішно».
Росіяни, як і раніше, прагнуть війни з Україною. Свіжі цифри фото 1

Отже, цифри більш ніж красномовні. І щодо причин війни і щодо необхідності її продовження (з урахуванням того, що Путін не збирається віддавати окуповані території України і пропонує «переговори з урахуванням реалій на землі»).

Зауважимо, це дослідження проводила не російська державна соціологічна «контора» (на кшталт ВЦИОМ або ФОМ), і питання ставилися цілком конкретні (а в умовах сучасної Росії – навіть провокаційні). Але, як бачимо, на провокації росіяни не піддаються і підтримують війну та Путіна.

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Теги: росія війна путін окуповані території росіяни

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