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РФ атакувала Полтавщину ракетами і «Шахедами»: є постраждалі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ атакувала Полтавщину ракетами і «Шахедами»: є постраждалі
РФ втретє за жовтень атакувала Миргород
фото ілюстративне

Уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків

У ніч на 16 жовтня російські окупанти атакували Полтавщину ракетами та ударними дронами. У Миргородському районі було чутно звуки вибухів. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

«На щастя, влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків», – розповів він.

За попередньою інформацією, постраждало троє людей, серед них одна десятирічна дитина. «Всі доставлені до лікарні. Загиблих немає», – уточнив Пронін.

Зазначимо, що це вже третя за жовтень ворожа атака на Миргород.

11 жовтня російські окупанти вдарили ракетою по Миргороду. У місті пролунав вибух. Ворожих влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі не зафіксували. Інформація про постраждалих не надходила.

Під час нічного обстрілу 7 жовтня російська ракета вибухнула в Миргородському районі. Пошкоджені дев’ять приватних будинків.

Нагадаємо, триває 600-й день повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує притаманну Кремлю тактику терору, завдає ударів не тільки по військових, а й по цивільних об’єктах нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень.

Уночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовані авіаційні ракети Х-59, балістичні ракети «Іскандер-М» та ударні БпЛА типу Shahed-136/131.

Зокрема, терористи атакували Дніпропетровську область ракетами. Одну збили військові з ПвК «Схід», інша поцілила по території Дніпровського району. 

Також є повідомлення про вибухи у Хмельницькому.

Теги: окупанти тероризм війна росія безпілотник ракета Полтавщина

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