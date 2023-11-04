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Сергій Гармаш Журналіст

Контрнаступ росіян. На що розраховує Кремль?

glavcom.ua
Росія розпочала на Донбасі свій контрнаступ, хоч так його й не називає
ілюстративне фото

Путіну необхідний вихід на адмінкордони Луганської та Донецької областей, щоб він міг закінчити т. зв. «СВО»

Наразі очевидні цілі кремля у ракурсі загострення ситуації на Донбасі. Штурми Авдіївки, перекидання додаткових сил у район Бахмута тощо.

Фактично росія розпочала на Донбасі свій контрнаступ, хоч так його й не називає. Путін переслідує таким чином низку цілей.

Перша – прикладна. Відсунути наші війська від Донецька, щоб зменшити загрозу прильотів туди. Раніше це не особливо хвилювало кремль. Але зараз, з огляду на кількість високопоставлених росіян, які переїхали до Донецька керувати т. зв. «ДНР», це вже проблема. Крім того, рф потрібен «другий Бахмут». Показати, що є якісь успіхи, нові «придбання», «визволення». Це, на думку кремля, має створити мотивацію для росіян активніше мобілізуватися. Бо зараз мотивація значно впала.

Більш глобальна мета – путіну необхідний вихід на адмінкордони Луганської та Донецької областей, щоб він міг закінчити т. зв. «СВО».

Він явно хоче заморозити конфлікт. Особливо в умовах світової турбулентності, що збільшується, та зростання напруги в самій росії, показником якої стали недавні антисемітські події в Дагестані. Махачкала показала, що, кинувши всі сили на війну з Україною, путінський режим зробив себе беззахисним перед іншими загрозами, зокрема ісламським радикалізмом. Путіну треба розв’язати собі руки, але він не може цього зробити, бо вся територія Донецької області записана у т. зв. «конституції ДНР» як її територія. І саме в межах цієї території рф анексувала «ДНР». Відповідно, «СВО» не може закінчитися, доки хоча б частина території Донецької та Луганської областей залишається під контролем Києва.

А ось вихід на адмінкордон таку можливість дає. Оголосити, що цілі досягнуті, ставити питання про переговори з урахуванням, як люблять говорити росіяни, «територіальної реальності, що склалася».

І кремль сподівається, що Захід підтримає такий розклад.

Особливо важливо для путіна досягти цих цілей до березневих виборів. Оголосити себе переможцем, припинити «СВО», не розпочинати чергову мобілізацію (що сильно б’є по електоральних настроях) – і знову отримати «мандат народної довіри».

Наше завдання – максимально заважати кремлю досягти цих цілей.

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Теги: росія війна путін контрнаступ росіяни

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