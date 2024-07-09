Як працюють графіки відключення світла: пояснення «Укренерго»

Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз – визначають обленерго у кожному регіоні

«Укренерго» пояснило, як за чергами обмежується споживання електроенергії

Споживачі кожної області поділені на шість черг. Черга – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават, повідомляє «Укренерго»

Як за чергами обмежується споживання електроенергії

Споживання в областях відрізняється за обсягами, оскільки залежить від обсягу споживання критичної інфраструктури, та кількості промислових підприємств, які імпортують більше 80% обсягу свого споживання.

Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно – визначає Диспетчерський центр «Укренерго» для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз – визначають обленерго у кожному регіоні.

Умовно, одна черга графіків – чотири години обмежень за добу,

дві черги – вісім годин обмежень за добу,

три черги – 12 годин обмежень за добу,

чотири черги – більше 12 годин обмежень за добу.

Але як протягом доби розподілити це навантаження – розраховують обленерго та формують відповідні графіки для кожного регіону.

Інформацію про те, який у вас графік погодинних відключень, можна переглянути на офіційних сайтах обленерго у вашій області та м. Києві, на їхніх майданчиках у соцмережах.

Як повідомляє «Укренерго», сьогодні, 9 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. Зранку і до 14.00 застосовуються дві черги графіків погодинних відключень. Далі – з посиленням спеки – планується застосовувати три-чотири черги.

Максимальне споживання електрики в понеділок, 8 липня, з настанням робочого тижня та підвищенням температури повітря по країні, на 10% перевищувало аналогічний показник неділі, 7 липня.

Причини обмежень споживання

Головна причина застосування графіків погодинних відключень – наслідки восьми ракетних та дронових ударів по українських електростанціях, які росіяни здійснили з початку цього року. Втрати української енергосистеми перевищують 9 ГВт потужності. Ця потужність еквівалентна споживанню у пікові години влітку Нідерландів або Фінляндії.

На дефіцит потужності в системі також впливає зростання споживання через літню спеку. Коли за графіком повертається світло, будь ласка, не вмикайте потужні електроприлади одночасно. За можливості, обмежте використання кондиціонерів.

Як повідомлялося, з 9 по 24 липня НЕК «Укренерго» не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання світла у кожній області.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України. наша країна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім державам транспортувати їх електрику.

До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.