Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укренерго» посилює відключення світла на тлі російської атаки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Укренерго» посилює відключення світла на тлі російської атаки
Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не буде обмежено
фото: glavcom.ua

З 11:00 по всій Україні буде збільшено обсяг обмеження електроенергії

«Укренерго» збільшує обсяги відключень світла на 20 червня після нічного обстрілу енергетичної інфраструктури. Про це повідомила пресслужба компанії.

Енергетики зазначили, що з 11:00 збільшують обсяг обмеження електроенергії. У низці обленерго пояснили, що з цієї години вимикатимуть за графіками не одну, а одразу дві черги.

Інформацію про графіки відключень можна дізнатися на сайтах місцевих обленерго.

Водночас в «Укренерго» наголосили, що енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не буде обмежено.

«Укренерго» збільшує обсяги відключень світла на 20 червня
«Укренерго» збільшує обсяги відключень світла на 20 червня
фото: Telegram/«Укренерго»

Нагадаємо, у ніч на 20 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА типу Shahed. Усього ворог застосував дев'ять ракет різних типів та 27 ударних БпЛА. Зокрема, російські війська атакували енергетичну інфраструктуру країни.

Раніше повідомлялося, що в Україні графіки відключення світла завтра, 20 червня, діятимуть протягом усього дня. Причини для таких обмежень – високий рівень споживання через спеку та робочі дні.

Натомість уже в серпні 2024 року ситуація з електроенергією трохи стабілізується, що пов'язано із завершенням на деяких атомних енергоблоках та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням. Про це йдеться в повідомленні Державної інспекції з енергетичного нагляду України.

До слова, у Києві за майже два роки втричі скоротили кількість багатоповерхівок, яким не вимикають світло. Вони були під’єднані до ліній критичної інфраструктури. 

Читайте також: «Укренерго» дало невтішний прогноз щодо ситуації в енергосистемі
Теги: енергетика електроенергія відключення обстріл Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перелік об'єктів критичної інфраструктури з гарантованим електропостачанням пропонується розділити за сезонами – на літній та зимовий
Держенергонагляд повідомив, коли покращиться ситуація з електроенергією
Вчора, 16:08
З 1 червня цього року в Україні діє новий тариф на електроенергію
Підвищення тарифів на електрику покрило її ринкову вартість? Відповідь премʼєр-міністра
7 червня, 20:51
Закупівля кондиціонерів мала на меті забезпечити безперебійне охолодження технічних приміщень «Укренерго»
«Укренерго» після скандалу скасувало тендер на закупівлю кондиціонерів
6 червня, 11:37
На Миколаївщині надзвичайники ліквідували пожежу площею 1500 кв. м, яка сталася внаслідок падіння уламків ворожих дронів
Нічна атака дронів: під Миколаєвом спалахнула потужна пожежа (фото, відео)
2 червня, 10:48
На думку Сполучених Штатів, Україна може бути ефективною, зосередившись на тактичних і оперативних цілях
Удари західною зброєю по території РФ: Пентагон зробив заяву
31 травня, 08:31
Росія опівночі, 31 травня, обстріляла Харків ракетами С-300
Обстріл Харкова та Києва. Таємний дозвіл Байдена бити по РФ. Головне за ніч
31 травня, 07:04
Поліція ідентифікувала 19 тіл загиблих внаслідок російських авіаударів
Пошукові роботи в харківському «Епіцентрі» завершено
29 травня, 18:54
Приблизно о 10:37 на Хмельниччині було чути вибух
На Хмельниччині прогримів вибух
26 травня, 10:43
Чинні тарифи на електроенергію для населення не покривають собівартості її виробництва
Кабмін готує підвищення тарифів на електроенергію – міністр Галущенко
24 травня, 14:48

Події в Україні

«Укренерго» посилює відключення світла на тлі російської атаки
«Укренерго» посилює відключення світла на тлі російської атаки
Газета The Guardian пояснила, як Україна використовуватиме перші F-16
Газета The Guardian пояснила, як Україна використовуватиме перші F-16
Міноборони запустило чат-бот «Армія+»: яка його мета та як скористатися
Міноборони запустило чат-бот «Армія+»: яка його мета та як скористатися
Росія атакувала теплоелектростанцію ДТЕК: поранено енергетиків
Росія атакувала теплоелектростанцію ДТЕК: поранено енергетиків
Втрати ворога станом на 20 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 20 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Ворог уночі завдав масованого удару по енергетиці
Ворог уночі завдав масованого удару по енергетиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Коли святкуємо Трійцю 2024 року: дата, традиції, прикмети та найсуворіші заборони
12K
Стало відомо, де розташовуватимуться американські винищувачі F-16
7391
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
7007
Корейський чиновник вигнав путінських міністрів із зали засідань (відео)
6551
Масштабна повітряна тривога тривала дві з половиною години
3560
«Це вам не «Дойче Бан». Відомі пасажири зробили комплімент «Укрзалізниці»

Новини

Атака на НПЗ у Краснодарському краї, удар по українській енергетиці: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Обвал мосту у столиці: рух транспорту під Повітрофлотським шляхопроводом відновлено
Вчора, 23:20
Посол Канади в Україні пояснила, чому Захід і надалі підтримуватиме українську економіку
Вчора, 22:50
Експрем'єр Яценюк назвав чотири події, які демонструють єдність Заходу щодо України
Вчора, 21:45
«Ніколи в історії не було такого». ДТЕК повідомив про поточний стан енергосистеми
Вчора, 19:48
Видобувники стикаються з недобросовісними підходами податківців – юрист
Вчора, 14:42

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua