«Укренерго» посилює відключення світла на тлі російської атаки

З 11:00 по всій Україні буде збільшено обсяг обмеження електроенергії

«Укренерго» збільшує обсяги відключень світла на 20 червня після нічного обстрілу енергетичної інфраструктури. Про це повідомила пресслужба компанії.

Енергетики зазначили, що з 11:00 збільшують обсяг обмеження електроенергії. У низці обленерго пояснили, що з цієї години вимикатимуть за графіками не одну, а одразу дві черги.

Інформацію про графіки відключень можна дізнатися на сайтах місцевих обленерго.

Водночас в «Укренерго» наголосили, що енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не буде обмежено.

«Укренерго» збільшує обсяги відключень світла на 20 червня фото: Telegram/«Укренерго»

Нагадаємо, у ніч на 20 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА типу Shahed. Усього ворог застосував дев'ять ракет різних типів та 27 ударних БпЛА. Зокрема, російські війська атакували енергетичну інфраструктуру країни.

Раніше повідомлялося, що в Україні графіки відключення світла завтра, 20 червня, діятимуть протягом усього дня. Причини для таких обмежень – високий рівень споживання через спеку та робочі дні.

Натомість уже в серпні 2024 року ситуація з електроенергією трохи стабілізується, що пов'язано із завершенням на деяких атомних енергоблоках та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням. Про це йдеться в повідомленні Державної інспекції з енергетичного нагляду України.

До слова, у Києві за майже два роки втричі скоротили кількість багатоповерхівок, яким не вимикають світло. Вони були під’єднані до ліній критичної інфраструктури.