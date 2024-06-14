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Ситуація в енергосистемі буде значно складнішою. «Укренерго» дало невтішний прогноз

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ситуація в енергосистемі буде значно складнішою. «Укренерго» дало невтішний прогноз
15 червня по всій Україні буде застосовано графіки погодинних відключень з 08:00 по 23:00
фото з відкритих джерел

За словами голови правління «Укренерго», уникнути відключень побутових споживачів не вдасться

Наступного тижня ситуація в українській енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього. Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв’ю «Українській правді».

За словами Кудрицького, уникнути відключень побутових споживачів не вдасться через два фактори. Йдеться про прогнозоване зростання енергоспоживання через повернення спеки та виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС.

Як зазначив голова правління «Укренерго», вже завтра Україна матиме справу зі зниженою потужністю на атомних електростанціях. Крім того, у середині двадцятих чисел червня з'явиться додатковий крок зниження потужності на АЕС. Він буде пов'язаний з ремонтною кампанією.

«І часто люди, коли чують «ремонтна кампанія», у них виникають запитання: чи не можна ці ремонти перенести, чи можна ці ремонти відкласти, скасувати? Справа в тому, що ця ремонтна кампанія, вона, по суті, є кампанією з перевантаження палива, під час якого здійснюються ремонти. Тому, оскільки паливо має здатність виробляти енергію тільки певний час, і коли воно вигорає – його треба точно міняти. Тому ці речі дуже важко якось «посунути» в часі. Це можна відтермінувати на декілька днів, або на тиждень такий ремонт, але точно його не можна повністю усунути, тому що це пов’язано саме з кампанією із перевантаження палива на АЕС», – зазначив він.

Нагадаємо, завтра, 15 червня, по всій Україні буде застосовано графіки погодинних відключень з 08:00 по 23:00. З 16:00 до 20:00 обмеження споживання будуть діяти для більшої кількості споживачів.

Як повідомлялося, сьогодні, 14 червня, графіки відключення світла почнуть діяти раніше, аніж передбачалося.

Зокрема, перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню, буде оновлено. Влада планує розвантажити лінії електропередачі, які живлять критичні об’єкти.

Раніше гендиректор Yasno попередив, що майбутньої зими українці можуть бути зі світлом усього по п'ять-шість годин на день. Хоча ситуація може бути і кращою.

До слова, партнери групи G7+ нададуть допомогу енергетичному сектору України на суму понад $1 млрд.

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Теги: електроенергія енергетика АЕС Укренерго

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