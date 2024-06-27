Україна продає електрику закордон? «Укренерго» спростувало поширений фейк

Україна не експортує електроенергію до Європи – «Укренерго»

Очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику. Про це в інтерв’ю заявив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Я з великим подивом читаю дописи в соцмережах, в яких показують фізичні перетоки електроенергії з України, відображені на сайті ENTSO-E, і стверджують, що нібито це експорт. Насправді це транзитні фізичні перетоки. Наприклад, Румунія може транспортувати електроенергію через Україну до Угорщини через слабкі зв’язки у своїй енергосистемі. Це означає, що електроенергія заходить в Україну і виходить, не залишаючись у нас. Україна нічого не експортує і нічого не втрачає», – сказав він.

Кудрицький пояснив, що Україна просто транзитом передає електроенергію, не використовуючи власні ресурси.

Він додав, що для того щоб переконатися в тому, що експорту немає, треба подивитися на сайті ENTSO-E спеціальну вкладку Scheduled Commercial Exchanges, де відображаються торгові операції.

«Там видно, що з України до Європи нічого не надходить, а натомість Європа експортує електроенергію до України. Завдяки цьому імпорту ми можемо підтримувати більш-менш стабільну ситуацію з відключеннями», – наголосив очільник «Укренерго».

Нагадаємо, заступник міністра енергетики Микола Колісник також заявляв, що Україна не продає електроенергію за кордон на комерційній основі.