«Укренерго» перенесло вимірювання фактичного рівня споживання світла у кожній області

«Укренерго» не проводитиме вимірювання через значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку

З 9 по 24 липня НЕК «Укренерго» не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Завтра, 9 липня, обмеження діятимуть протягом доби для всіх регіонів України. За прогнозом, з 05:00 до 14:00 – обленерго застосовуватимуть дві черги графіків відключень, з 16:00 до 22:00 – чотири черги графіків відключень, в інші години – три черги.

«Причина скасування – значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку. У відповідь на численні звернення обленерго, «Укренерго» скасовує проведення вимірів у вказаний період. В таких умовах обленерго не зможуть дотримуватися принципу рівномірності обмеження споживання під час проведення вимірів в конкретному регіоні», – йдеться в повідомленні.

Пресслужба зазначає, режимні виміри в літній період буде проведено пізніше, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря.

«Проведення вимірів необхідне для чого, щоб більш рівномірно та точно забезпечити розподіл наявної в системі потужності між регіонами», – зазначає «Укренерго».

Як за чергами обмежується споживання?

Черга – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Споживачі кожної області, яких можна відключати, поділені на 6 черг. Споживання кожної області відрізняється за обсягами, оскільки залежить від споживання об’єктів критичної інфраструктури, та кількості промислових підприємств, які імпортують понад 80% обсягу свого споживання та не підлягають відключенню.

Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно – визначає Диспетчерський центр «Укренерго» для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз – визначають обленерго у кожному регіоні.

Умовно, 1 черга графіків – 4 години обмежень за добу, 2 черги – 8 годин обмежень за добу, 3 черги – 12 годин обмежень за добу, 4 черги – 16 годин обмежень за добу. Але як протягом доби розподілити це навантаження – розраховують обленерго та формують відповідні графіки для кожного регіону.

Інформацію про те, який у вас графік погодинних відключень – дивіться на офіційних сайтах обленерго у вашій області та м. Києві, на їхніх майданчиках у соцмережах.

Причини обмеження споживання

Головна причина застосування графіків погодинних відключень – наслідки восьми ракетних та дронових ударів по українських електростанціях, які росіяни здійснили з початку цього року. Втрати української енергосистеми перевищують 9 ГВт потужності. Ця потужність еквівалентна споживанню у пікові години влітку Нідерландів або Фінляндії.

На дефіцит потужності в системі також впливає зростання споживання через літню спеку. Коли за графіком повертається світло, будь ласка, не вмикайте потужні електроприлади одночасно. За можливості, обмежте використання кондиціонерів.

Нагадаємо, за прогнозом, з 19:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги графіків відключень одночасно.

Раніше «Укренерго» повідомляло, що з 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень. У кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень.