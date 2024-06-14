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«Укренерго» оновило графіки відключення світла на 14 червня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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«Укренерго» оновило графіки відключення світла на 14 червня
«Укренерго» перерахувало обмеження для споживачів на сьогодні
ілюстрація: glavcom.ua

Відключення електроенергії почнуться з 14:00

Сьогодні, 14 червня, графіки відключення світла почнуть діяти раніше, аніж передбачалося. Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

«Укренерго перерахувало обмеження на сьогодні: графіки почнуть працювати з 14:00», – написав він.

Раніше «Укренерго» анонсувало, що 14 червня по всій Україні буде застосовано графіки погодинних відключень з 18:00 по 22:00.

Нагадаємо, що перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню, буде оновлено. Влада планує розвантажити лінії електропередачі, які живлять критичні об’єкти.

До слова, гендиректор Yasno попередив, що майбутньої зими українці можуть бути зі світлом усього по п'ять-шість годин на день. Хоча ситуація може бути і кращою.

Як повідомлялося, партнери групи G7+ нададуть допомогу енергетичному сектору України на суму понад $1 млрд.

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Теги: Укренерго електроенергія енергетика

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