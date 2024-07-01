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Відключення електроенергії: «Укренерго» назвало чотири фактори, що впливають на тривалість

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Відключення електроенергії: «Укренерго» назвало чотири фактори, що впливають на тривалість
фото: glavcom.ua

Кудрицький зауважив, що через спеку в Європі, сусідні країни не можуть ділитися електроенергією з Україною

Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що наразі среднє споживання електроенергії за добу суттєво перевищує показники, які були два-три тижні тому. Про це повідомляє «Укренерго». 

Він назвав чотири фактори, які впливають на тривалість вимкнень світла. Зокрема це регулярні обстріли та збільшене навантаження на енергосистему через спекотну погоду.

«Обстріли тривають. І відбуваються, на жаль, досить регулярно. Також – це спека. І той факт, що надворі така висока температура, він впливає на збільшення споживання. У нас зараз середнє споживання за добу суттєво є вищим, за те, що було  два-три тижні тому», – сказав Кудрицький.

Також він зауважив, що через спеку в Європі, сусідні країни не можуть ділитися електроенергією з Україною.

«Третій фактор, який треба відзначити, це те, що у наших сусідів, в європейських країнах, також у зв’язку з цією спекою і збільшеним споживанням – знижені можливості ділитися з нами електроенергією. Тобто імпорт електроенергії з європейських країн зараз, скажімо так, не перебуває на максимальних позначках через те, що у сусідніх країнах немає багато вільного ресурсу для того, щоб його експортувати в Україну і допомогти тим самим збалансувати українську енергосистему», – пояснив голова «Укренерго».

Ще однією причиною є ремонти електростанцій, які необхідно провести в рамках підготовки до зими.

«Ну, і продовжується літня ремонтна кампанія на досить великій кількості електростанцій. Ця ремонтна кампанія потрібна для того, щоб ми взимку мали максимум можливої доступної потужності наших електростанцій, зокрема – атомних», – додав Володимир Кудрицький.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.

Зокрема, «Укрзалізниця» найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.

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Теги: імпорт спека Укренерго відключення

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