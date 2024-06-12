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Аварійні знеструмлення через негоду: Міненергетики назвало постраждалі області

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Аварійні знеструмлення через негоду: Міненергетики назвало постраждалі області
«Енергетики виконують ремонтні роботи, триває поступове підключення споживачів», – заявили в Міненерго
фото з відкритих джерел

У Київській області станом на 18:00 середи без світла 58,8 тис. абонентів у 305 населених пунктах

В Україні через негоду знеструмлена понад 81 тис. споживачів у 360 населених пунктах, найбільше – у Київській області. Про це повідомило Міністерство енергетики.

Як пояснили у відомстві, причиною знеструмлень є пошкодження повітряних ліній електропередачі під час злив та грози.

Наразі ситуація є такою:

  • У Київській області станом на 18:00 середи без світла 58,8 тис. абонентів у 305 населених пунктах;
  • У Чернігівській області електропостачання відсутнє у 17,1 тис. абонентів у 36 населених пунктах;
  • У Сумській області без напруги 2,7 тис. точок обліку в 15 населених пунктах;
  • У Дніпропетровській області у зв'язку з негодою й технологічними причинами напруга відсутня в 1447 споживачів;
  • У Житомирській області без електропостачання 910 родин.

«Енергетики виконують ремонтні роботи, триває поступове підключення споживачів», – заявили в Міненерго.

Водночас у міністерстві зазначили, що у Хмельницькій та Черкаській областях на цей час уже заживлені всі споживачі, у яких зникло світло вранці.

До слова, 12 червня у Київській області запроваджено аварійні відключення електроенергії через негоду. Про це повідомляє ДТЕК. Внаслідок грози із сильним дощем та вітром до 25 м\с на ранок 12 червня знеструмлено 36 ліній та 611 трансформаторних підстанцій.

Нагадаємо, 12 червня Київ залила потужна злива, в результаті чого частина вулиць виявилася підтопленою. Користувачі соцмереж повідомляють про потоп на вулицях Вацвала Гавела та Василенка, а також у районі Індустріального мосту. На кадрах видно, що вода заливає багатоповерхівки, а авто практично пливуть. Через це рух багатьма вулицями столиці ускладнено.

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Теги: Міненерго потоп Укренерго відключення

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