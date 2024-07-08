Вироблятиме електроенергію для України: Туск оголосив плани Польщі

Ініціатива Польщі може частково допомогти Україні пережити важку зиму

Польща працює над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, не сплачуючи за викиди, а вироблену електроенергію за європейські гроші передавати Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

«Питання про енергетику має вирішальне значення. Ми зараз працюємо над цим у Польщі, і наші фахівці обговорюють те, як ми можемо безпосередньо допомогти електропостачанню України перед настанням зими», – сказав він.

Туск наголосив, що всі енергетичні об'єкти в Україні перебувають під загрозою атак з боку Росії «з очевидних причин».

«На цей час ми працюємо над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого в нас зараз багато, щоб не платити за його спалювання, тобто за викиди, а електроенергію, вироблену польськими електростанціями з польського вугілля за європейські гроші, через наявний енергоміст спрямовувати до України», – розповів прем'єр Польщі.

За словами політика, «загалом проблему з електроенергією це звісно, не вирішить, але може хоча б частково допомогти Україні пережити цю важку зиму».

«І ми заохочуватимемо всіх наших партнерів до пошуку креативних ідей», – додав Туск.

Нагадаємо, за прогнозом, з 19:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги графіків відключень одночасно.

Як повідомлялося, з 9 по 24 липня НЕК «Укренерго» не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання світла у кожній області.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України. наша країна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім державам транспортувати їх електрику.

До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.