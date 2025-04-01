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Як росіяни використовують західні ЗМІ? Пояснює керівник Центру протидії дезінформації

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Як росіяни використовують західні ЗМІ? Пояснює керівник Центру протидії дезінформації
Коваленко: «Кому журналісти довіряють, від кого беруть інсайди – той і виграв»
фото: sud.ua

«Західні редакції медіа не працюють за шаблоном «українці хороші, а росіяни – погані»

Російську пропаганду, спрямовану на дискредитацію України, можуть підхопити навіть поважні західні ЗМІ. Все залежить від того, як працювати з медіаресурсами, пояснив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в коментарі «Главкому».

«Західні редакції медіа не працюють за шаблоном «українці хороші, а росіяни – погані», – зазначив Коваленко.

За його словами, тут важливими є оперативність роботи та фактор довіри: «Хто з ними [західними медіа] краще працює, кому журналісти довіряють, від кого беруть інсайди – той і виграв. Хто дасть швидше і кращу інформацію, хто налагодить кращий контакт – росіяни чи ми. На жаль, це працює саме так».

«Тому ми і працюємо тісно із іноземними медіа не тільки в США та Європі, але і в Азії, на Близькому Сході – тримаємо контакт з журналістами, допомагаємо їм розуміти, як відбувається насправді», – додав Андрій Коваленко.

Також керівник Центру протидії дезінформації пояснив, чому важливо спростовувати навіть дрібні, нібито непомітні російські «фейки». Доросліші люди можуть дійсно не помічати таку дезінформацію, проте її помічають школярі 10-14 років, зауважив Андрій Коваленко.

Також він назвав головні напрямки російських інформаційних операцій. За словами Коваленка, наразі такі операції здебільшого спрямовані на дискредитацію мобілізації в Україні та на делегітимізацію української влади на Заході.

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Теги: Центр протидії дезінформації

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