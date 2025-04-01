Навіщо спростовувати дрібні російські «фейки»? Пояснює керівник Центру протидії дезінформації

«Якщо їх не помічають топ блогери в Телеграм-каналах, це не означає, що цього нема в ТікТок, YouTube, Viber»

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко пояснив, навіщо треба спростовувати безліч російських «фейків», частину з яких українці навіть не помічають. Часто таку увагу до себе ці «фейки» привертають саме під час їхнього спростування.

«Оцінка «не помічають» має ґрунтуватися на цифрах, – сказав Коваленко в коментарі «Главкому». – Якщо не помічають топ блогери в Телеграм-каналах, це не означає, що цього нема в ТікТок, YouTube, Viber. Ми все ж орієнтуємось на цифри, які нам видає спеціалізоване програмне забезпечення на базі штучного інтелекту. І реагуємо тоді, коли в Україні є охоплення».

Експерт зауважує, що не помічати таку дезінформацію можуть люди 25-35 років, але помічають школярі 10-14 років: «Ми це теж бачимо і реагуємо для їх батьків, бо через 5-10-15 років ці діти будуть визначати курс, куди рухатиметься країна. Наша задача дивитися трохи глибше, ніж це роблять люди, які орієнтуються на якусь конкретну бульбашку».

ЦПД попереджає українців: не переходьте за підозрілими посиланнями, навіть якщо вони мають вигляд соцмереж чи сервісів.

Як повідомляли раніше, ЦПД розпвідає, що у РФ рекордно впав попит на смартфони. За перший квартал цього року їхні продажі знизилися приблизно на 25% у порівнянні з тим самим періодом минулого року. Зазначається, що схожа ситуація і з іншою портативною електронікою – ноутбуками, планшетами тощо.