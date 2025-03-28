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Росія вдарила по газовимірювальній станції «Суджа»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Росія вдарила по газовимірювальній станції «Суджа»
Міноборони РФ звинувачує українські війська у знищенні газовимірювальної станції на Курщині
скріншот з відео

Генштаб ЗСУ повідомляв, що Російська федерація нарощує дискредитаційну кампанію проти України

Російські війська знову влаштували атаку на газовимірювальну станцію «Суджа» в Курській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Варто зазначити, що ворожі війська не контролюють цей об’єкт.

Водночас у Міністерстві оборони Росії традиційно звинуватили в атаці Україну. Там стверджують, що начебто ЗСУ близько 10:20 завдали подвійного удару з Himars по станції, внаслідок якого сталося сильне загоряння, а об'єкт фактично знищений.

Нагадаємо, у ніч проти 21 березня мережею поширилась інформація та відповідні кадри сильної пожежі на газовимірювальній станції «Суджа». Газовимірювальна станція є ключовим пунктом у газотранспортній системі України, через який здійснювався транзит російського газу до Європи.

Раніше Повітряні сили ЗСУ успішно атакували місце зосередження живої сили російських військ, ліквідувавши до 30 окупантів у Кондратівці Курської області. Об’єкт було повністю зруйновано.

Як повідомлялося, за час операції в Курській області РФ українські військові знешкодили понад 55 тис. російських військових. З них 22 тис. – це так звані «безповоротні втрати», тобто загиблі.

До слова, у Курській області Сили оборони України ліквідували майора Марата Тібілова. Місяць тому він отримав від російського диктатора «Золоту зірку».

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Теги: Курщина Центр протидії дезінформації Міноборони РФ росія

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