Україна готова до зняття санкцій з РФ? ЦПД спростував коментар посадовця для Politico

Власюк: На жаль, маніпулятивні заголовки читають частіше, ніж сам зміст

У Центрі наголосили, що станом на березень 2025 року Україна не підтримує зняття санкцій з Росії

Центр протидії дезінформації заявив, що медіа перекрутили заяву уповноваженого з питань санкцій Владислава Власюка про нібито готовність України до зняття санкцій з Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ЦПД.

У Центрі наголосили, що станом на березень 2025 року Україна не підтримує зняття санкцій з Росії, а у мережі лише перекрутили коментар Владислава Власюка для Politico.

«На жаль, маніпулятивні заголовки читають частіше, ніж сам зміст. Санкції мають чітку мету – якщо вона досягнута, їх можуть переглянути. Але говорити про скасування зарано: спершу кроки від Росії. У майбутньому це стане темою обговорень, а поки що санкції – ключовий важіль тиску», – заявив Власюк.

Центр також додав, що «окремі українські Telegram-канали вирвали з контексту та неточно подали зміст коментаря українського посадовця американському виданню Politico» і закликали відповідально ставитися до поширення чутливої інформації.

Нагадаємо, уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що західні санкції проти Росії можуть бути скасовані, якщо це сприятиме встановленню безпеки та справедливості для Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Власюк зазначив, що повернення країн до економічної співпраці з Росією – лише питання часу, однак це має відбуватися за належних умов. За його словами, санкції, ембарго та обмеження на імпорт російських енергоресурсів спрямовані на те, щоб змусити Росію припинити агресію та досягти тривалого миру, а не лише служити покаранням.

До слова, 14 березня країни Європейського Союзу дійшли спільного рішення та погодилися продовжити російські санкції. Як заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, ЄС схвалив санкції щодо майже 2,4 тис. фізичних і юридичних осіб через агресію Росії проти України.

Зауважимо, Угорщина погрожувала накласти вето на продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо з нього не виключать вісім росіян.