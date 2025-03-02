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Адміністрація Трампа ініціює висилку українських мігрантів через участь у протестах? ЦПД попереджає про фейк

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Адміністрація Трампа ініціює висилку українських мігрантів через участь у протестах? ЦПД попереджає про фейк
Росіяни поширюють черговий фейк про українців
фото: ЦПД

Ворог намагається применшити підтримку нашої держави за кордоном, сформувавши ілюзію «штучності» проукраїнських масових акцій

Російські Telegram-канали поширюють неправдиві повідомлення, в яких зазначено, що адміністрація президента США Дональда Трампа ініціює висилку українських мігрантів через їхню участь у масових заходах на підтримку України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦПД.

Повідомляється, що фейк передбачає висилку українських мігрантів не тільки через участь у протестах, а й вказано, що до організації цих мітингів були причетні якісь «кримінальні мережі»

Центр протидії дезінформації попереджає громадян, що ця інформація не відповідає дійсності. У повідомленні зазначено, що жодних подібних заяв від представників влади США чи правоохоронних органів не було.

«Поширюється ця брехня лише по російських Telegram-каналах без посилання на будь-яке джерело інформації. Розповсюджуючи подібні фейки, ворожа пропаганда намагається дискредитувати українців за кордоном, створивши їхній образ як «порушників закону». Також ворог намагається применшити підтримку нашої держави за кордоном, сформувавши ілюзію «штучності» проукраїнських масових акцій», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 28 лютого під час зустрічі в Овальному кабінеті відбулася сварка між президентом США Дональдом Трампом, віцепрезидентом Джей Ді Венсом з одного боку і президентом України Володимиром Зеленським – з іншого. Американці облаяли українського президента, коли той намагався довести, що диктатору Путіну неможна довіряти.

Під час цієї зустрічі між Зеленським, Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом сталася гостра суперечка. 

Після суперечки, яка сталася між Зеленським та Трампом у Білому домі жителі Нью-Йорка вийшли на Таймс-Сквер на підтримку України. Активісти з плакатами Трампа звинувачують президента США та віцепрезидента Венса у навмисній провокації президента Зеленського, щоб відмовитись від допомоги Україні.

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Теги: США пропаганда активісти ворог Центр протидії дезінформації

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