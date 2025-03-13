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Ключовий регіон газотранспортної системи РФ. Названо цілі України в Саратовській області

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ключовий регіон газотранспортної системи РФ. Названо цілі України в Саратовській області
Лінійне управління магістральних газопроводів у Саратовській області є частиною російської газотранспортної системи
скріншот з відео

Україна не вперше атакує критично важливі об’єкти для російської армії обʼєкти в Саратовській області

Саратовська область, яку сьогодні атакували безпілотники, є одним з ключових регіонів у газотранспортній системі Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Саратовський нафтопереробний завод – один із ключових об’єктів російської паливної інфраструктури із потужністю переробки близько 7 млн тонн нафти на рік. Він виробляє авіаційне паливо, дизель та мастильні матеріали, які забезпечують військову техніку.

Завод відіграє важливу роль у забезпеченні армії РФ паливом. Ще під час Другої світової війни він був критичним для військової логістики, а сьогодні залишається важливим елементом паливного постачання.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

Лінійне управління магістральних газопроводів у Саратовській області є частиною російської газотранспортної системи і відіграє роль у забезпеченні стабільного транспортування природного газу, потенційно підтримуючи експортні маршрути.

Петрівське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів є частиною «Газпром трансгаз Саратов», яке є дочірнім підприємством «Газпрому».

Основні завдання включають транспортування газу і газопостачання міст і населених пунктів Саратовської та Пензенської областей. До складу Петровського ЛВУМГ входять 21 структурний підрозділ, і воно обслуговує понад 1044 км. Наявність п'яти компресорних цехів і потужних газоперекачувальних агрегатів дає змогу перекачувати до 90 млн кубометрів газу на добу.

Варто зазначити, що Україна не вперше атакує Саратовський нафтопереробний завод. Зокрема, в лютому НПЗ спалахнув після атаки БпЛА.

Нагадаємо, російські міста вночі атакували безпілотники. Калуга, Саратов та Волгоград оголосили загрозу атаки дронів, що призвело до запровадження тимчасових обмежень у місцевих аеропортах.

Тим часом в мережі зʼявилося відео з моментом удару безпілотника по одному з обʼєктів. Згідно з повідомленнями, дрони атакували Петровське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

До слова, Міністерство оборони РФ заявило, що російська ППО нібито перехопила і знищила 77 українських безпілотників.

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Теги: газ безпілотник Центр протидії дезінформації росія завод нафта

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