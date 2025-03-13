Ключовий регіон газотранспортної системи РФ. Названо цілі України в Саратовській області
Україна не вперше атакує критично важливі об’єкти для російської армії обʼєкти в Саратовській області
Саратовська область, яку сьогодні атакували безпілотники, є одним з ключових регіонів у газотранспортній системі Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.
Саратовський нафтопереробний завод – один із ключових об’єктів російської паливної інфраструктури із потужністю переробки близько 7 млн тонн нафти на рік. Він виробляє авіаційне паливо, дизель та мастильні матеріали, які забезпечують військову техніку.
Завод відіграє важливу роль у забезпеченні армії РФ паливом. Ще під час Другої світової війни він був критичним для військової логістики, а сьогодні залишається важливим елементом паливного постачання.
Увага! У відео присутня ненормативна лексика!
Лінійне управління магістральних газопроводів у Саратовській області є частиною російської газотранспортної системи і відіграє роль у забезпеченні стабільного транспортування природного газу, потенційно підтримуючи експортні маршрути.
Петрівське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів є частиною «Газпром трансгаз Саратов», яке є дочірнім підприємством «Газпрому».
Основні завдання включають транспортування газу і газопостачання міст і населених пунктів Саратовської та Пензенської областей. До складу Петровського ЛВУМГ входять 21 структурний підрозділ, і воно обслуговує понад 1044 км. Наявність п'яти компресорних цехів і потужних газоперекачувальних агрегатів дає змогу перекачувати до 90 млн кубометрів газу на добу.
Варто зазначити, що Україна не вперше атакує Саратовський нафтопереробний завод. Зокрема, в лютому НПЗ спалахнув після атаки БпЛА.
Нагадаємо, російські міста вночі атакували безпілотники. Калуга, Саратов та Волгоград оголосили загрозу атаки дронів, що призвело до запровадження тимчасових обмежень у місцевих аеропортах.
Тим часом в мережі зʼявилося відео з моментом удару безпілотника по одному з обʼєктів. Згідно з повідомленнями, дрони атакували Петровське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів.
Увага! У відео присутня ненормативна лексика!
💥На Саратовщині гучно. Повне відео
Дрони атакували Петровське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів. pic.twitter.com/gpRkjZLjOW
До слова, Міністерство оборони РФ заявило, що російська ППО нібито перехопила і знищила 77 українських безпілотників.
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