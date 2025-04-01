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«Цивільні проти військових». Експерт РНБО назвав головні «фейки» про Україну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Цивільні проти військових». Експерт РНБО назвав головні «фейки» про Україну
Росіяни намагаються дискредитувати мобілізацію в Україні
колаж: glavcom.ua

«Головна задача – делегітимізація України»

Дискредитація мобілізації в Україні та спроби делегітимізувати українську владу на Заході є наразі основними напрямками російських інформаційних операцій. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в коментарі «Главкому».

«Ключова тема в Україні – дискредитація мобілізації, протиставлення цивільних військовим, – називає основні напрямки прикладання зусиль російських дезінформаторів Коваленко. – На Заході – це тема розповсюдження наративу, що саме українська влада не хоче миру і зриває припинення вогню. Головна задача – делегітимізація України».

Проте Коваленко зазначає, що якщо оцінювати масштаб задіяних ворогом ресурсів і результат, то саме результат можна вважати невдалим через успішну протидію дезінформації як всередині України, так і роботу українських структур з іноземними джерелами інформації.

Серед найбільш ефективних російських «фейків» Коваленко називає масштабування окремих невдалих випадків роботи ТЦК на уявлення про весь процес мобілізації. «Але була раніше анонсована реформа ТЦК, важливо аби вона відбулася і в подальшому потрібно інформаційно захистити довіру до оновленої структури в майбутньому», – зазначає експерт.

Нагадаємо, що посадовці Кремля продовжують озвучувати наративи, що зосереджені на розкол між Сполученими Штатами та Європою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Днями міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив «майже весь європейський Захід» у спробі затягнути війну в Україні та сприянні «реабілітації нацизму», а також продовжив фальшиво зображати українську владу як неонацистську.

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Теги: РНБО фейк росіяни

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