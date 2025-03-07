У прикордонні Сумщини тривають складні бої: деталі від ЦПД

За інформацією ЦПД, ЗСУ завдають значних втрат росіянам

У прикордонні Сумщини продовжуються складні бої. Сили оборони завдають значних втрат росіянам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

«В прикордонні Сумщини продовжуються складні бої, російські штурмові групи намагаються прориватися і рухатися в бік траси від Юнаківки до Суджі на Курщині», – йдеться у повідомленні.

Коваленко додав, що Сили оборони ведуть бої, завдають значних втрат росіянам.

Раніше повідомлялося, що російські війська здійснювали спроби штурмових дій по лінії кордону на Сумщині. Однак прориву кордону не сталося.

Згодом речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повідомив, що на кордоні з Сумською областю окупанти намагаються проникнути на територію України та просунутися вглиб. Вони хочуть перерізати логістичні маршрути українських захисників.