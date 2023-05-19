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Яка погода чекає українців на вихідні: прогноз на 20-21 травня

glavcom.ua
Яка погода чекає українців на вихідні: прогноз на 20-21 травня
У багатьох областях пройдуть опади
фото: glavcom.ua

20-21 травня в Україні переважатиме тепла погода

У суботу та неділю в Україні очікується тепла погода з температурою +20…+26 °С. Опади пройдуть у багатьох областях, зокрема на заході, сході та півдні. Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

20-21 травня в Україні переважатиме тепла погода
20-21 травня в Україні переважатиме тепла погода
фото: Наталія Діденко

Температура повітря у нічні години очікується +10...+16 °С, а впродовж дня становитиме +20...+26 °С з невеликими коливаннями.

Дощі пройдуть у суботу у західних областях, у центральній частині та на сході, зачеплять трохи північ. У південній частині - без істотних опадів. 

У неділю дощовий фронт охопить південну частину, Закарпаття, Чернівецьку область та східні області, окрім Харківщини.

На решті території опадів не передбачається.

У Києві 20-21 травня передбачається помірно тепла погода. Температура повітря становитиме +20...+23 °С. Невеликий дощ можливий у суботу, в неділю - суха погода.

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Теги: вихідні прогноз погоди дощ

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