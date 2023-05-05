Нові штрафи в Україні: за що каратимуть громадян

За перше порушення передбачено штрафи від 1 020 до 6,8 тис. грн

В Україні каратимуть за порушення правил використання безпілотних літальних апаратів. Штраф становитиме 8,5 тис. грн із конфіскацією дрона. Про це йдеться у законопроєкті №8186.

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Депутати ВР ухвалили в першому читанні закон, який пов'язаний з іншим законопроєктом №8185, яким і будуть встановлені правила експлуатації безпілотників.

«Пропонується надати право нацгвардійцям та поліцейським знищувати безпілотники, якщо є підстави вважати, що дрон використовується для вчинення правопорушення або становить загрозу життю і здоров'ю, правам і свободам людей», - йдеться у повідомленні.

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Схожі питання наразі перебували у підпорядкуванні виключно Державіаслужби. Якщо законопроєкти ухвалять, то розглядати порушення правил використання дронів зможуть також суди, поліцейські та прикордонники.

Зазначається, що для порушників передбачено штрафи від 1 020 до 6,8 тис. грн за перше порушення. Водночас за повторне передбачено вже від 6,8 тис. до 8,5 тис. грн із конфіскацією безпілотника.

«Ухвалення законопроєкту впливатиме на експлуатантів безпілотних повітряних суден, їх усвідомлення відповідальності, що підвищить безпеку польотів повітряних суден, дозволить покращити рівень внутрішньої безпеки всередині кордонів держави, підвищити рівень захищеності громадян, державного та приватного майна», – йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Нагадаємо, ввечері 4 травня, під час повітряної тривоги у Київській області, втратив керування український безпілотник Bayraktar TB2. Військові були змушені збити його в небі над столицею.