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Атака дронами на Дніпропетровщину та авіаудар по Сумщині: яка ситуація в регіонах

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Атака дронами на Дніпропетровщину та авіаудар по Сумщині: яка ситуація в регіонах
Наслідки обстрілу житлових будинків Запорізької області
фото: Запорізька ОВА

Під масованим ворожим обстрілом північ, південь та схід України

Минулої доби під ворожим ударом перебували населені пункти дев’яти областей України. Про ситуацію в регіонах повідомляють обласні державні адміністрації.

Чернігівщина

За добу сталося сім обстрілів (запуск ракет із гвинтокрила, авіабомби, обстріли із мінометів). Рашисти били по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Уночі та вранці зафіксовано пять обстрілів (15 вибухів). Обстрілів зазнали населені пункти п’яти територіальних громад: Есманьської, Глухівської, Середино-Будської, Білопільської, Миропільської громад.

Глухівська громада: з території РФ з літака Су-35 зафіксовано авіаудар двома керованими авіаційними бомбами по м. Глухів. Внаслідок авіаудару у місті знищено повністю два та пошкоджено 34 приватних будинки, а також навчальний заклад № 5 та ЛЕП. Внаслідок обстрілу поранення, попередньо, отримали п’ять осіб, серед яких одна неповнолітня дитина (12 років).

Вчора протягом дня росіяни здійснили дев’ять обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано близько 33 вибухи. Обстрілів зазнали населені пункти Зноб-Новгородської, Есманської, Шалигинської, Новослобідської, Юнаківської, Великописарівської громад.

Запорізька область

За минулу добу 104 обстріли пережили 16 міст і сіл Запорізької області: один ракетний удар, два авіаційних, дві атаки з БПЛА, три - з РСЗВ та 96 артударів.

Знову під ворожим вогнем — прифронтове Гуляйполе, Залізничне, Степногірськ, Кам'янське. Ворог бив по житлових будинках, адміністративних будівлях, комунальних мережах.

В Єгорівці під час обстрілу постраждала жінка 1985 р.н. За добу поранення отримали 4 мирних жителів. Їм надається вся необхідна допомога.

Дніпропетровщина

Уночі агресор спрямував на область безпілотники. Військові з повітряного командування «Схід» знешкодили всі чотири «Шахеди». Уламки збитих мопедів впали у Синельниківському районі: пошкодили п’ять приватних будинків, лінію електропередач. Без постраждалих.

Цілила російська армія і по Марганецькій громаді Нікопольського району. Випустила півтора десятка снарядів з «Граду». Минулося без постраждалих. Наслідки атаки з'ясовуються.

Вчора вдень російська армія знову обстрілювала Нікопольщину. Ворог атакував район із безпілотників, важкої артилерії та «Граду». Під удар потрапили Марганецька та Червоногригорівська громади і Нікополь. Людей ворожі снаряди не зачепили. Пошкодженi приватний будинок та господарська споруда.

Харківщина

На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Червона Зоря, Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Гоптівка, Глибоке, Лук'янці, Нескучне та Стариця. На Куп’янському напрямку обстрілів противника зазнали Бологівка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Піщане та Стельмахівка. Внаслідок обстрілів з артилерії та мінометів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено щонайменше сім житлових будинків. Без постраждалих.

Луганщина

За добу противник здійснив 106 обстрілів (467 снарядів). Вогонь з артилерії та мінометів минулої доби росіяни спрямували по Стельмахівці, Макіївці, Невському та Білогорівці.

Донеччина

Минулої доби рашисти обстріляли 17 населених пунктів: Костянтинівка, Курахове, Авдіївка, Краматорськ, Слов’янськ, Бахмут, смт Нью-Йорк, смт Велика Новосілка, с. Карлівка, с. Новопокровське, с. Предтечине, с. Новоукраїнка, с. Щербинівка, с. Богоявленка, с. Костянтинівка, с.Катеринівка, Дружківка. Пошкоджено 22 житлових будинки (з них чотири – багатоквартирних), три магазини, будівля фермерського господарства, будинок для літніх людей, адмінбудівля та цехи. За добу по області: четверо загиблих, троє поранених.

Миколаївщина

Учора ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

Херсонщина

За добу противник здійснив 71 обстріл (411 снарядів). З них по м. Херсон противник здійснив 11 обстрілів (49 снарядів). Російські військові поцілили у райони 30 населених пунктів області.

Рашисти гатили по селах Веселе та Козацьке Новокаховської громади. У Веселому через обстріл зруйновано будівлю церкви та пошкоджено оселі місцевих жителів. Одна людина дістала поранення, її шпиталізували до Херсона. Загалом через удари російської авіації в населених пунктах понівечено близько двадцяти житлових будинків.

У Бериславському районі під час виконання робіт на російській міні підірвався тракторист. Подія трапилася у селі Максима Горького Новорайської громади. 30-річний чоловік дістав поранення. За добу через російську агресію двоє людей дістали поранення.

Із деокупованої території області евакуйовано 155 осіб.

 

Теги: росія окупанти війна обстріл Україна

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