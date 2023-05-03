Підрив залізниці у Брянській області. Росія повідомила деталі операції (відео)
У Брянській області внаслідок вибуху вчора було пошкоджено 300 м залізничного полотна
На залізничних коліях у Брянській області виявили вибухові пристрої, які стали причиною вчорашнього сходження з рейок вантажного потяга. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
Зазначається, що вибухівка була розташована на відстані 50 м одна від одної. Їхня потужність складала близько 10 кг у тротиловому еквіваленті.
Усі три пристрої спрацювали одночасно: один під локомотивом та два під самими вагонами. Всього зійшли 20 вагонів (три зі сталлю, шість із добривами, три з металевою стружкою, два з фанерою, три з пиломатеріалами, два з вапном та один з металевими балансами). Також було пошкоджено 300 м залізничного полотна.
У Брянській області було запроваджено план «Перехоплення». Проте результатів він наразі не дав.
Нагадаємо, 2 травня у Брянській області Росії сьогодні зійшло з колій 20 вагонів вантажного складу через «втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту».
1 травня у Брянській області Росії теж зійшов з рейок потяг. Попередньо це сталося також через підрив залізниці. Тоді перевернулися 7-8 вагонів.
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До слова, триває 433-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні противник завдав три ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснив близько восьми обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
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