Підрив залізниці у Брянській області. Росія повідомила деталі операції (відео)

У Брянській області внаслідок вибуху вчора було пошкоджено 300 м залізничного полотна

На залізничних коліях у Брянській області виявили вибухові пристрої, які стали причиною вчорашнього сходження з рейок вантажного потяга. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

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Зазначається, що вибухівка була розташована на відстані 50 м одна від одної. Їхня потужність складала близько 10 кг у тротиловому еквіваленті.

Усі три пристрої спрацювали одночасно: один під локомотивом та два під самими вагонами. Всього зійшли 20 вагонів (три зі сталлю, шість із добривами, три з металевою стружкою, два з фанерою, три з пиломатеріалами, два з вапном та один з металевими балансами). Також було пошкоджено 300 м залізничного полотна.

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У Брянській області було запроваджено план «Перехоплення». Проте результатів він наразі не дав.

Нагадаємо, 2 травня у Брянській області Росії сьогодні зійшло з колій 20 вагонів вантажного складу через «втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту».

1 травня у Брянській області Росії теж зійшов з рейок потяг. Попередньо це сталося також через підрив залізниці. Тоді перевернулися 7-8 вагонів.

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