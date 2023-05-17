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Чи вистачить українцям пального: експерт пояснив заяву Міненерго

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Чи вистачить українцям пального: експерт пояснив заяву Міненерго
Куюн: «Все добре, пальне є, на заправку з каністрами не поспішаємо, бо ціна ще буде падати»
фото з відкритих джерел

Фахівець зазначив, що наразі в Україні досить високий показник пального, проте для національної безпеки його потрібно збільшити до двох місяців

Попри заяву Міністерства енергетики про запас в Україні пального на 30 діб, українцям не варто їхати на АЗС із каністрами, щоб запастись пальним. Про це повідомив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн на сторінці в Facebook.

Фахівець зазначив, що це досить високий показник, проте для національної безпеки його потрібно збільшити до двох місяців, як пропонує Кабмін.

«Все добре, пальне є, на заправку з каністрами не поспішаємо, бо ціна ще буде падати. Щодо рецедиву дефіциту через раптові атаки ворога скажу так: в атаки вірю, в дефіцит – ні. За рік побудована розгалужена та потужна система постачань, створено величезний флот бензовозів, укладені контракт та зацементовані маршрути», – написав експерт. 

За словами Куюна, той 30-денний запас, який нині є у трейдерів і який дійсно є чималий за параметрами цієї галузі – ситуативний. Мета створення мінімального запасу нафти та нафтопродуктів – законодавчо зобов’язати трейдерів тримати певний запас в залежності від їх обороту. Це практика Європи та інших розвинутих країн.

При цьому, Куюн вважає поганою ідею створювати великі нафтобази на території Україні, адже росіяни наносять по них ракетні удари. Крім того, експерт прогнозує навіть зниження вартості пального.

«Зберігається потенціал подальшого охолодження цін на 2-3 грн/л. Сподіваюсь, за 2-3 тижні він буде реалізований», – повідомив Куюн.

Нагадаємо, 16 травня 2023 року Міністерство енергетики, посилаючись на слова заступника голови відомства Миколи Колісника заявило про те, що не можна виключати ризику чергової спроби ворога позбавити нас пального. Відомство повідомило про те, що у разі припинення надходжень нафти і нафтопродуктів потребу в них Україна зможе задовольняти протягом не більш як 10-30 днів, що є критично малим показником.

Уряд пропонує створити мінімальні запаси нафтопродуктів в обсязі до 90 днів середньодобового чистого імпорту або 61 дня середньодобового внутрішнього споживання на випадок виникнення непередбачуваних ситуацій.

До слова, Індія планує заборонити транспортні засоби у містах із населенням понад мільйон людей і містах із високим рівнем забруднення до 2027 року у рамках переходу країни до зеленої економіки. 

Відповідно до звіту, складеного комітетом на чолі із колишнім міністром нафти Індії Таруном Капуром, рекомендована заборона стосується чотириколісних транспортних засобів.

Також запропоновано до 2035 року відмовитися від мотоциклів, скутерів і триколісних транспортних засобів (тук-туків) із двигунами внутрішнього згоряння.

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Теги: пальне АЗС Україна

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