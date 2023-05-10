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Бразилія продасть Україні 450 медичних бронемашин Guarani за однієї умови

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Бразилія продасть Україні 450 медичних бронемашин Guarani за однієї умови
Відповідний запит до голови міноборони Бразилії Жозе Монтейро Україна направила ще 27 квітня
фото з відкритих джерел

Бронемашини використовуватимуть для евакуації населення та поранених з прифронтових зон

Бразилія може продати до 450 бронемашин Guarani для забезпечення санітарних потреб ДСНС України, проте уряд висунув певну умову Києву. Про це повідомляє Tecnologia & Defesa.

За даними видання, відповідний запит до голови міноборони Бразилії Жозе Монтейро Україна направила ще 27 квітня. Цю ініціативу взяли до уваги, однак уряд хоче отримати гарантію, що ЗСУ не використовуватиме цю техніку під час бойових дій з Росією.

Зазначається, що бронемашини мають застосовуватися виключно з гуманітарною метою. До прикладу, для евакуації населення та поранених з прифронтових зон. 

Також видання зазначає, що таке партнерство є вигідним й для самої Бразилії. Адже це дозволить країні розширити виробництво даної техніки, профінансувати розробку нових моделей машин, а також створити додаткові робочі місця. Окрім цього, використання Guarani у надзвичайних ситуаціях може стати гарною рекламою для оборонної промисловості Бразилії. 

За даними ЗМІ, машини планують закупити за кошти союзників України.

Нагадаємо, Європейський союз намагається вивести чотири країни із зони впливу Росії та Китаю, схиливши їх на свій бік та налагодивши відносини.

Раніше Європейський Союз назвав Бразилію, Чилі, Нігерію та Казахстан «пріоритетними» країнами для прогресивного розвитку та подальшої співпраці. Кожна з цих країн представляє потенційну точку опори ЄС у регіонах, де західні союзники змагаються за вплив (і ресурси) з Росією та Китаєм. Бразилія та Чилі знаходяться в багатій на сировину Латинській Америці, Нігерія є економічним центром Західної Африки, Казахстан володіє нафтою і газом у Центральній Азії. 

До слова, президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, який раніше пропонував Києву відмовитися від Криму заради миру та закликав США припинили заохочувати війну, заявив, що не прагне комусь догодити, а намагається знайти так звану третю альтернативу, яка б повернула мир в Україну.

Теги: Бразилія ЗСУ військова техніка Україна уряд

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