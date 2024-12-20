Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Які послуги надаватимуть нотаріуси, поки не працюють реєстри: роз’яснення Мін'юсту

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Які послуги надаватимуть нотаріуси, поки не працюють реєстри: роз’яснення Мін'юсту
Час першочергового відновлення реєстрів складатиме орієнтовно до двох тижнів
фото з відкритих джерел

Нотаріус серед іншого зараз може реєструвати заповіти та спадкові справи

Міністерство юстиції пояснило, як відбуватиметься вчинення нотаріальних дій у період відновлення роботи реєстрів Мін’юсту. Про це йдеться на сторінці міністерства у Facebook.

На сьогодні дозволено вчинення нотаріальних дій без використання та внесення відомостей, щодо:

  • спадкового реєстру;
  • єдиного реєстру довіреностей;
  • єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.

«Реєстрація відомостей про заповіти, зміни до них, скасування заповітів, заведені спадкові справи, спадкові договори, зміни до них, розірвання спадкових договорів, їх дублікати та про нотаріальне посвідчення довіреностей, припинення їх дії здійснюються без використання Спадкового реєстру та Єдиного реєстру довіреностей з подальшим внесенням до нього відповідних відомостей», – йдеться в повідомленні.

Також громадяни наразі мають можливість звернутися до нотаріуса за вчиненням нотаріальних дій, що не повʼязані з перевіркою відомостей, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Мова йде про:

  • посвідчення заповіту та довіреності;
  • видачу дублікатів нотаріальних документів, що зберігаються у справах нотаріуса;
  • засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них;
  • засвідчення справжності підпису на документах, у тому числі засвідчення справжності підпису на згоді на виїзд дитини за кордон без супроводу одного з батьків;
  • засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу;
  • вчинення виконавчих написів.

Крім того, забезпечена можливість заведення нотаріусом спадкової справи за зверненням спадкоємця.

Раніше «Главком» повідомляв, що у зв'язку зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів сервісні центри Міністерства внутрішніх справ призупиняють надання окремих послуг із транспортними засобами, серед яких – вибракування авто.   

Нагадаємо, вчора ввечері в роботі державних реєстрів стався масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури.

Згодом віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час.

Читайте також:

Теги: Міністерство юстиції кібератака послуги майно реєстрація нотаріус

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на державні реєстри Міністерства юстиції
Масштабна кібератака на українські держреєстри: нові подробиці від СБУ
Сьогодні, 13:26
Унаслідок цілеспрямованої кібератаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які підпорядковуються Мін'юсту
Держреєстри України пережили масштабну кібератаку: подробиці від Мін'юсту
Сьогодні, 01:30
За два роки лісівники провели понад 2 тис. закупівель із загальною очікуваною вартістю 13,7 млрд грн
Адвокати, охорона, телевізори та годинники… Що «Ліси України» закуповують під час війни Тендерні хроніки
18 грудня, 17:17
Тривалість розслідування залежить від складності справи та співпраці TikTok з Єврокомісією
Єврокомісія почала розслідування проти TikTok на тлі виборів у Румунії
17 грудня, 16:13
Державне підприємство «Укрінтеренерго» направило до оператора системи розподілу лист-вимогу «повністю припинити розподіл електричної енергії по всім точкам приєднання»
Харків може залишитися без водопостачання через систематичні борги
13 грудня, 10:21
За словами журналістки, люди, які втратили найбільше й постраждали найбільше, не отримують нічого
Компенсації для внутрішніх переселенців: журналістка з Маріуполя вказала на несправедливість
3 грудня, 12:03
Федерація роботодавців виступила проти зростання тарифів на передачу електроенергії (заява)
Федерація роботодавців виступила проти зростання тарифів на передачу електроенергії (заява)
2 грудня, 13:34
Зіньківський районний суд дав ухилянту умовний термін
На Полтавщині чоловік проігнорував повістку, бо боявся стати «тягарем для ЗСУ»
1 грудня, 20:13
Уже за перші пів дня роботи «єПідтримки» мільйон сто тисяч українців зробили заявки на виплату
Зеленський привітав старт зимової «єПідтримки» та анонсував нові програми
1 грудня, 16:59

Суспільство

Які послуги надаватимуть нотаріуси, поки не працюють реєстри: роз’яснення Мін'юсту
Які послуги надаватимуть нотаріуси, поки не працюють реєстри: роз’яснення Мін'юсту
Кібератака на українські державні реєстри: чи діють раніше отримані відстрочки
Кібератака на українські державні реєстри: чи діють раніше отримані відстрочки
Допис відомого економіста після ракетного удару по центру Києва спровокував хвилю обурення
Допис відомого економіста після ракетного удару по центру Києва спровокував хвилю обурення
Радник Зеленського пояснив, як зʼявився нецензурний допис про Путіна
Радник Зеленського пояснив, як зʼявився нецензурний допис про Путіна
Місцями дощ та туман: прогноз погоди на 20 грудня
Місцями дощ та туман: прогноз погоди на 20 грудня
Мовний омбудсмен заявив про уповільнення українізації
Мовний омбудсмен заявив про уповільнення українізації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 грудня: ситуація на фронті
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 грудня 2024
24K
Москва назвала ранковий масований ракетний удар по Києву актом помсти
21K
Зеленський різко відреагував на пропозицію Путіна про «технологічну дуель»
6429
Театр Франка анонсував нову гучну постановку
3707
Втрати ворога станом на 20 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua