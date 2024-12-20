Які послуги надаватимуть нотаріуси, поки не працюють реєстри: роз’яснення Мін'юсту

Час першочергового відновлення реєстрів складатиме орієнтовно до двох тижнів

Нотаріус серед іншого зараз може реєструвати заповіти та спадкові справи

Міністерство юстиції пояснило, як відбуватиметься вчинення нотаріальних дій у період відновлення роботи реєстрів Мін’юсту. Про це йдеться на сторінці міністерства у Facebook.

На сьогодні дозволено вчинення нотаріальних дій без використання та внесення відомостей, щодо:

спадкового реєстру;

єдиного реєстру довіреностей;

єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.

«Реєстрація відомостей про заповіти, зміни до них, скасування заповітів, заведені спадкові справи, спадкові договори, зміни до них, розірвання спадкових договорів, їх дублікати та про нотаріальне посвідчення довіреностей, припинення їх дії здійснюються без використання Спадкового реєстру та Єдиного реєстру довіреностей з подальшим внесенням до нього відповідних відомостей», – йдеться в повідомленні.

Також громадяни наразі мають можливість звернутися до нотаріуса за вчиненням нотаріальних дій, що не повʼязані з перевіркою відомостей, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Мова йде про:

посвідчення заповіту та довіреності;

видачу дублікатів нотаріальних документів, що зберігаються у справах нотаріуса;

засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них;

засвідчення справжності підпису на документах, у тому числі засвідчення справжності підпису на згоді на виїзд дитини за кордон без супроводу одного з батьків;

засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу;

вчинення виконавчих написів.

Крім того, забезпечена можливість заведення нотаріусом спадкової справи за зверненням спадкоємця.

Раніше «Главком» повідомляв, що у зв'язку зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів сервісні центри Міністерства внутрішніх справ призупиняють надання окремих послуг із транспортними засобами, серед яких – вибракування авто.

Нагадаємо, вчора ввечері в роботі державних реєстрів стався масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури.

Згодом віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час.