Масштабна кібератака на українські держреєстри: нові подробиці від СБУ

За кібератакою стоять російські спецслужби

До кібератаки на державні реєстри Міністерства юстиції причетні російські спецслужби. Про це повідомляє СБУ під час спільного брифінгу з віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністром юстиції Ольгою Стефанішиною.

За словами очільника Департаменту кібербезпеки СБУ Володимира Карастельова, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на державні реєстри Міністерства юстиції та встановила, що до неї причетне хакерське угруповання, пов’язане з Головним розвідувальним управлінням генштабу збройних сил РФ (більш відоме як ГРУ).



«З перших хвилин Департамент кібербезпеки СБУ виїхав на місце і безпосередньо включився в роботу з локалізації кібератаки. Загалом працюємо за трьома напрямами: відбиття нападу, відновлення працездатності інфраструктури, а також документування цього воєнного злочину. Основною версією, яку розглядає СБУ, є те, що за цією кібератакою стоять російські спецслужби, зокрема хакерське угрупування Головного розвідувального управління РФ», – зазначив Володимир Карастельов.

Посадовець повідомив, що кримінальне провадження розслідується в тому числі і за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Також СБУ на постійній основі надає рекомендації і технічну допомогу на запити відповідних установ та органів.

Як повідомила Ольга Стефанішина, діяльність державних реєстрів, які адмініструються Мін’юстом, призупинено, тривають роботи для їхнього відновлення. А всі дані, які знаходилися у реєстрах, збережені і також будуть відновлені.

Крім того, Мін’юст зазначає, що кібератака не вплинула на роботу інших інформаційних систем держави.

Нагадаємо, що 19 грудня, відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. Фахівці працювали у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів. За попередньою оцінкою, загроз для функціонування інших ресурсів – немає.

До слова, 19 грудня ввечері в роботі державних реєстрів стався масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури.

Раніше повідомлялося про збій у застосунку «Резерв+».