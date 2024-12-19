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Мін’юст повідомив про масштабний збій у роботі державних реєстрів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Мін’юст повідомив про масштабний збій у роботі державних реєстрів
Мін’юст запевнив, що фахівці ДП «Національні інформаційні системи» працюють у посиленому режимі для якнайшвидшого відновлення роботи всіх сервісів
фото: Міністерство юстиції України, Facebook

Офіційний сайт Мін’юсту наразі недоступний

У роботі державних реєстрів стався масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції у Facebook

«Розуміємо, наскільки важливим для кожного з вас є доступ до державних реєстрів та сервісів, і щиро перепрошуємо за тимчасові незручності. На жаль, ми зіткнулися з серйозним викликом – масштабним збоєм на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує реєстри», – йдеться у повідомленні.

У Мін’юсті запевнили, що фахівці ДП «Національні інформаційні системи» працюють у посиленому режимі для якнайшвидшого відновлення роботи всіх сервісів.

«Безпека даних є нашим головним пріоритетом! Роботи по усуненню проблем на рівні мережевої інфраструктури продовжуються, у звʼязку з чим Єдині та Державні реєстри, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції, а також вебсайти Мінʼюсту, ДП "НАІС" та кол-центр будуть недоступні до кінця дня», – додали у міністерстві.

Про відновлення роботи систем або терміни необхідні для відновлення у Мін’юсті обіцяють повідомити додатково. 

Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» сьогодні спостерігалися проблеми з авторизацією та не працюють деякі функції. Причиною цьому став технічний збій. Як зазначила пресслужба Міноборони, упродовж декількох годин доступ до «Резерв+» повернеться.

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Теги: безпека штучний інтелект Facebook Міноборони Верховна Рада

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