Держреєстри України пережили масштабну кібератаку: подробиці від Мін'юсту

В уряді переконані: за атакою стоять росіяни

У четвер, 19 грудня, відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.

Унаслідок цілеспрямованої атаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які підпорядковуються Мін'юсту.

«Зараз разом із командою та фахівцями інших служб координуємо роботу з протидії кібератаці та відновлення систем. Вже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави», – заявила посадовиця.

За її словами, фахівці працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів. За попередньою оцінкою, загроз для функціонування інших ресурсів – немає.

Передусім будуть відновлені:

Державний реєстр актів цивільного стану громадян

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців

Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до двох тижнів.

«Особливості надання послуг громадянам будуть надані впродовж дня. Після повного відновлення буде проведено ґрунтовний аналіз атаки спільно з профільними органами для посилення захисту від подібних втручань у майбутньому. Ми тримаємо ситуацію під контролем та робимо все необхідне для якнайшвидшого відновлення роботи всіх сервісів», – запевнила Стефанішина.

Нагадаємо, вчора ввечері в роботі державних реєстрів стався масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури.

Крім того, вчора стався масштабний збій у застосунку «Резерв+»